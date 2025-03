Estel Roig y Tom Evans conquistan la 110K de Tenerife Bluetrail by UTMB

Tenerife Bluetrail by UTMB ya tiene a sus vencedores. Durante tres días, toda la emoción del trail running se ha vivido en la mágica isla de Tenerife.

En la categoría reina, la Tenerife Bluetrail 110 km, el triunfo ha sido para Tom Evans, que recorrió la distancia que separa la playa de Los Cristianos de la meta, situada en el Puerto de la Cruz, en un tiempo de 12:32:20. “Soy muy afortunado de estar aquí. Es un recorrido fascinante. Empecé muy controlado y luego la altitud entró en juego. Volver a casa de esta manera va a ser inolvidable”, indicó el corredor inglés. La segunda plaza fue para el canario Manuel Alexis Martín (13:18:36), mientras que el tercer puesto se lo ha llevado el canadiense Jean-François Cauchon, con un tiempo de 13:35:41.

En la categoría femenina, la victoria ha sido para la catalana afincada en Suiza Estel Roig, que completó el recorrido en un tiempo de 15 horas, 16 minutos, y 38 segundos. “No sé ni qué decir. No me esperaba este resultado”, ha indicado la que ha sido una de las sorpresas de la prueba. La segunda clasificada, Linda Boldane, ha hecho un tiempo de 15:58:20, mientras que la tercera en pasar por el arco de meta ha sido Mélanie Delasoie, con un crono de 16:30:08.

Anna Tarasova y Andrzej Witek se llevan la Tenerife Bluetrail 73K

El polaco Andrzej Witek ha sido el ganador de esta prueba, que arrancó a las 06:00 horas desde la localidad de Vilaflor, con un registro de 05:55:36. “Vilaflor es mi segunda casa porque he pasado los últimos tres meses aquí. Estoy muy contento de haber ganado esta carrera. Hoy ha sido un buen día para mí”, ha indicado el corredor polaco. En segunda posición ha llegado el que fue el primer ganador en la historia de la Tenerife Bluetrail, Miguel Heras, con un tiempo de 06:14:17. “Han pasado catorce años. Contento de tener salud. Más no he podido correr. Enhorabuena a la organización, y muchas gracias al pueblo canario”, ha señalado el corredor de Béjar. El tercer puesto se lo ha llevado el francés Baptiste Petitjean, con un crono de 06:16:24. “Ha sido increíble. He hecho la mejor carrera que podía hacer hoy. El tiempo ha sido perfecto”.

En categoría femenina, Anna Tarasova es la nueva campeona de esta modalidad al imponerse al resto de corredoras con un tiempo de 06:57:44. “Es mi mejor resultado. Hacía mucho calor, pero arriba el paisaje es súper bonito. La ruta es preciosa, por eso es más fácil correr, no sientes tanto el cansancio. Y el recorrido estaba muy bien marcado”. La atleta de Zimbabue Emily Hawgood cruzó la meta en segundo lugar con un registro de 07:23:47, mientras que la tercera clasificada fue Beatriz Parrón, que paró el crono en 07:49:55.

Inés Astrain y Marcin Kubica, ganadores de la Tenerife Bluetrail 47K

Polonia también ha estado representada en lo más alto del podio en la categoría 50K con Marcin Kubica como vencedor de la Tenerife Bluetrail 47K con un tiempo de 03:49:17. “Es el mejor resultado de mi carrera. He estado entrenando durante un mes aquí, lo que ha resultado muy importante porque en Polonia no tenemos este terreno”, ha señalado el atleta. En segunda posición ha entrado en meta el canario Yoel de Paz con un tiempo de 03:50:41, seguido de Pablo Bautista (03:51:23). “Ha sido durísimo, pero es espectacular. Seguro que vuelvo”, ha prometido el murciano.

47K Relay

La pareja formada por Andrés Morales y Antonio José Poleo ha resultado ganadora de esta modalidad de la Tenerife Bluetrail by UTMB® en la categoría masculina después de recorrer los 47 kilómetros de la prueba (22,5 kilómetros + 24,5 kilómetros) en un tiempo de 05:22:25. En categoría femenina las vencedoras han sido Zebbie Johanna María Gruijters y Aroa Lorenzo García, cruzando la meta en 06:52:59.

Toni McCann y Alex García, los más rápidos en la Tenerife Bluetrail 24K

Con un tiempo de 01:54:26, Alex García llegaba a la meta del Puerto de la Cruz poco antes de las 20:00 horas. “Ha sido una carrera muy rápida y muy bonita. Este formato semi nocturno le ha dado su toque y estoy súper contento de empezar la temporada ganando en Tenerife. No había podido empezar mejor. Llevo en la isla dos semanas e invito a todo el mundo a venir porque esto es un auténtico paraíso”, ha señalado el reciente vencedor de la Tenerife Bluetrail 24K. Tras él han llegado Adrian Ivars, con un tiempo de 01:57:33, y Kamil Lesniak (01:57:54).

En categoría femenina, la sudafricana Toni Mccann, ganadora de la OCC en 2023, y de la CCC en 2024, ha subido a lo más alto del podio gracias a su registro de 02:08:49, seguida María Fuentes (02:10:36) y Katarzyna Solinska (02:13:59), segunda y tercera, respectivamente.