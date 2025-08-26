¿Estará Kilian Jornet este año en la UTMB de Mont-Blanc?

Este próximo 29 de agosto cuando el arco de salida de Chamonix vuelva a ser el epicentro del trail mundial, muchos aficionados repetirán la pregunta habitual: ¿estará Kilian Jornet en la UTMB Mont-Blanc 2025? La respuesta, esta vez, es rotunda: no.

El corredor catalán, cuatro veces campeón en la carrera más prestigiosa de la ultradistancia, ha decidido orientar su temporada hacia otro objetivo muy distinto: States of Elevation, un proyecto personal en Estados Unidos que combina deporte, exploración y un desafío de resistencia con sello propio. Jornet ha optado por un calendario alternativo, marcado por pruebas selectas y aventuras que se ajustan mejor a su filosofía actual de entender el deporte.

Su ausencia no es una sorpresa total. Ya en 2024 deslizó que UTMB no sería una cita fija en su calendario y que sus apariciones en Chamonix serían esporádicas, casi simbólicas. A sus 37 años, Kilian ha ganado la prueba en 2008, 2009, 2011 y 2022, y ha dejado momentos que forman parte de la mitología del trail. Sin embargo, también ha sufrido abandonos dolorosos, gestos de vulnerabilidad que reforzaron el magnetismo de su figura.

Kilian Jornet y States of Elevation

Hoy su mirada está puesta en otro horizonte. States of Elevation, que se celebrará en otoño en territorio estadounidense, es la nueva frontera que ha elegido. Un reto que encarna esa mezcla de explorador y atleta que define su trayectoria. No se trata solo de competir, sino de experimentar, de medir fuerzas en escenarios distintos a los alpinos y, sobre todo, de mantener viva la motivación tras dos décadas en la élite.

Para UTMB 2025, la consecuencia es evidente: no habrá dorsal de Kilian en Chamonix. El impacto trasciende lo deportivo. Su presencia siempre garantizaba un pico mediático global, atraía la atención de prensa generalista y multiplicaba las búsquedas en Google y Discover. Sin él, el foco se reparte entre otras figuras, pero la narrativa pierde a su gran mito. La comparación es inevitable: UTMB sin Kilian es como Wimbledon sin Federer o Roland Garros sin Nadal. El torneo se juega, el espectáculo sigue, pero falta la chispa que convierte la competición en leyenda.

La decisión, lejos de ser un adiós, confirma la nueva etapa de Jornet. Selecciona cuidadosamente dónde y cómo correr, escucha a su cuerpo tras años de lesiones y prioriza proyectos que le permitan seguir creciendo fuera del guion establecido. UTMB fue, y seguirá siendo, una parte fundamental de su historia, pero ya no es el centro de su universo.

¿Volvera a Chamonix en 2026?

La pregunta que muchos se hacían (“¿volverá?”) queda despejada en 2025. No habrá reencuentro con Chamonix, no habrá quinta corona ni duelo con los nuevos aspirantes. Habrá, en cambio, un desafío distinto al otro lado del Atlántico.

Y, con ello, una reafirmación de que Kilian Jornet sigue siendo el mismo inconformista que revolucionó el trail: alguien que corre donde quiere, cuando quiere y como quiere.

El eco en las montañas del Mont-Blanc sonará igual de fuerte este verano, pero la ausencia de Kilian dejará un silencio simbólico. Un recordatorio de que incluso los mitos escriben nuevos capítulos lejos de sus escenarios más icónicos.