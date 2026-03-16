Las estaciones de FGC viven un invierno histórico de nieve y visitantes

La recta final de la temporada de invierno 2025-2026 llega con una sensación poco habitual en el Pirineo catalán: la de estar viviendo un año que ya forma parte de la historia reciente del esquí. Las estaciones de montaña gestionadas por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han acumulado espesores de nieve que no se veían desde hace casi una década y, con ellos, una afluencia de esquiadores que ha batido récords de visitantes en varias jornadas clave del invierno.

Desde comienzos de diciembre, las precipitaciones en forma de nieve han sido constantes y generosas. Los acumulados totales de la temporada se sitúan entre los tres y los seis metros según la estación, unas cifras extraordinarias en el contexto de los últimos diez años. Vallter encabeza el ranking con 618 centímetros acumulados, seguida de Boí Taüll con 558. También destacan Vall de Núria con 454 centímetros, Espot con 406, Port Ainé con 380 y La Molina con 301.

Esta abundancia de nieve también se ha reflejado en los espesores máximos registrados durante la temporada. Boí Taüll ha llegado a los 3,3 metros, Port Ainé a los tres metros y Espot a los 2,5. Vallter se ha movido alrededor de los 2,8 metros, mientras que La Molina y Vall de Núria han alcanzado espesores cercanos a los dos metros. En conjunto, datos que sitúan a varias estaciones catalanas entre las que más nieve han acumulado esta temporada no solo en España, sino también a escala europea.

Con estas condiciones, esquiar este invierno ha sido casi una invitación irresistible. Pistas con nieve abundante, de gran calidad y paisajes completamente blancos han configurado un escenario casi ideal para los amantes de la montaña. Y la respuesta del público ha sido contundente.

Las estaciones del dominio Pirineu365 han registrado cifras de visitantes sin precedentes. El momento culminante se vivió el fin de semana del 21 y 22 de febrero, cuando se superaron por primera vez los 20.000 esquiadores en cada uno de los dos días. El sábado 21 se alcanzó el récord absoluto con 22.585 personas en las pistas, mientras que el domingo 22 la cifra llegó a 20.096. En total, más de 42.000 esquiadores en un solo fin de semana, una marca que hasta ahora no se había conseguido.

Lo más significativo es que esta barrera simbólica de los 20.000 esquiadores en un día no se ha superado una sola vez, sino hasta en siete ocasiones. Las fechas comenzaron el 30 de diciembre de 2025 con 20.737 visitantes y continuaron el 2 de enero de 2026 con 21.309. Durante el mes de febrero también se registraron jornadas excepcionales los días 1 (20.816), 7 (21.677), 21 (22.585), 22 (20.096) y 28 (20.820).

A nivel individual, varias estaciones también han firmado registros históricos. La Molina, por ejemplo, alcanzó el 15 de febrero los 8.564 esquiadores en una sola jornada. Port Ainé marcó su máximo el sábado 21 de febrero con 3.368 personas, mientras que Boí Taüll también batió su récord ese mismo día con 4.123 esquiadores.

En conjunto, cuando la temporada aún no ha terminado, las estaciones de FGC ya acumulan un 20% más de visitantes que en el mismo periodo del año pasado. Algunas han crecido todavía más: La Molina registra un incremento del 37%, Vallter del 24% y Espot del 22%. De hecho, a estas alturas ya se ha superado el número total de esquiadores que se alcanzó durante toda la temporada pasada, que fue una de las más largas de los últimos años.

Más allá de las cifras, esta temporada confirma también el papel estratégico que tienen las estaciones de montaña en la economía del Pirineo. Hoteles, restaurantes, comercios y servicios locales se benefician directamente de la actividad que genera el esquí, especialmente en inviernos como este, en los que la nieve actúa como gran reclamo.

Con esta idea, Ferrocarrils ha impulsado recientemente la campaña “Esquiar en casa deja huella”, una iniciativa que pone en valor los beneficios que supone elegir las estaciones del territorio. El objetivo es reforzar un modelo de turismo responsable que mantenga viva la actividad económica de las comarcas de montaña y consolide a las estaciones como un verdadero eje vertebrador del Pirineo.

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Si la nieve continúa acompañando hasta el cierre de la temporada, este invierno quedará grabado en la memoria colectiva de los esquiadores como uno de esos años que recuerdan por qué la montaña, cuando se viste de blanco, tiene una capacidad única para atraer, emocionar y volver a llenar las pistas.