Esquí, aguas termales y confort de altura

Hay lugares que se quedan grabados en la memoria por cómo huelen, por cómo suenan o por la luz que los envuelve. El Balneario de Panticosa es uno de ellos. Situado a 1.636 metros de altitud, en pleno corazón del Pirineo aragonés y escoltado por montañas de más de 3.000 metros, este rincón del Valle de Tena inicia la temporada de invierno 2025–2026 con una propuesta que mezcla nieve, bienestar, sabor y emoción .

Quien llega hasta aquí buscando esquí encuentra mucho más que pistas. Encuentra una experiencia. Las cercanas estaciones de ARAMÓN Formigal y ARAMÓN Panticosa ofrecen acceso directo a algunos de los mejores dominios esquiables del país, y el Balneario facilita el traslado con su ya clásico “Bus de la Nieve”, exclusivo para clientes alojados en sus hoteles .

Pero lo que diferencia a este destino de otros es su apuesta por el equilibrio: tras una jornada de deporte, el cuerpo pide calma. Y aquí, la calma se sirve caliente, en forma de aguas mineromedicinales que brotan a 53°C desde tiempos de los romanos. Las Termas de Tiberio, el Espacio Termal del Gran Hotel y el Balneario del Quiñón ofrecen tratamientos personalizados, experiencias de autor con la firma de Natura Bissé y espacios de relajación en plena conexión con la naturaleza .

Este año, además, las Termas reabren su gimnasio totalmente renovado con más de 500 m² de instalaciones, ideales para complementar la salud y el deporte. También se lanza la nueva línea de cosmética del Balneario, con productos termales como gel de baño, fangos, agua termal y protector solar .

La gastronomía, como no podía ser de otra forma, también eleva el listón. El chef ejecutivo Rubén Pertusa ha impulsado nuevas cartas en varios espacios del complejo. Destaca la del restaurante La Brasserie, con platos de temporada y una nueva terraza exterior para disfrutar del paisaje nevado desde la mesa. El restaurante La Fontana renueva su propuesta italiana, mientras que el Buffet del Hotel Continental incorpora rincones temáticos y tartas artesanas servidas junto a la chimenea del Lobby Bar .

En el Gran Hotel, el restaurante El Mirador se presenta con una estética rediseñada y nuevos desayunos gourmet. Además, se introduce una carta de aperitivos y menús après-ski en el bar, perfectos para cerrar el día con un brindis. Las habitaciones tampoco se quedan atrás: edredones nórdicos con fundas de 300 hilos, carta de almohadas y sets de cortesía con café e infusiones aseguran una estancia tan reconfortante como una sesión de spa .

Pero si hay una época especial para visitar este enclave es la Navidad. Desde el 24 de diciembre hasta la llegada de los Reyes, el Balneario se transforma en un pequeño universo festivo. Papá Noel, el Paje Real y el mismísimo Rey Melchor hacen acto de presencia en diferentes momentos, para delirio de los más pequeños. Se celebran cenas especiales, brunch de Año Nuevo y sesiones de cine navideño en el Bar Inglés. Todo, envuelto en luces, música y animación para toda la familia .

Y cuando el cuerpo pide movimiento, el entorno responde. Más allá del esquí alpino, el Balneario propone rutas con raquetas, escalada en hielo y esquí de fondo en un circuito homologado por la RFEDI, preparado para competiciones nacionales e internacionales. También hay espacio para el descubrimiento: el Parque Faunístico de Lacuniacha, la tirolina doble más alta de Europa, el Parque Nacional de Ordesa o los pueblos como Panticosa y Hoz de Jaca invitan a explorar el Pirineo más auténtico .

La temporada de invierno en el Balneario de Panticosa no es solo una escapada a la nieve. Es una invitación a desconectar del mundo, dejarse cuidar y reconectar con la belleza de lo esencial. Aquí, cada copo que cae parece tener algo que decir. Solo hay que escuchar.