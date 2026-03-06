Espot y Boí Taüll sitúan al Pirineo catalán en el mapa mundial del freeride júnior

El freeride vive un momento de expansión imparable y el Pirineo catalán quiere formar parte de ese impulso. Este mes de marzo, las estaciones de Espot y Boí Taüll, gestionadas por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), entran por primera vez en el calendario oficial del Freeride World Tour Junior, el circuito internacional que reúne a las jóvenes promesas de esta espectacular disciplina del esquí y el snowboard fuera de pista.

Las pruebas se disputarán este 7 y 8 de marzo en Espot y el 14 y 15 de marzo en Boí Taüll, dos citas que no solo aportan adrenalina al calendario invernal, sino que consolidan al Pirineo catalán como un escenario privilegiado para acoger competiciones de alto nivel. La apuesta supone también un paso importante en la proyección internacional de las estaciones de FGC y en el crecimiento de una modalidad que cada temporada gana más seguidores entre las nuevas generaciones.

El freeride, esencia pura de la montaña, combina técnica, creatividad y lectura del terreno. En lugar de puertas o trazados marcados, los riders se enfrentan a una cara de la montaña y deben elegir su propia línea, saltar, enlazar giros y aprovechar cada accidente del terreno para construir una bajada única. Es un deporte que exige talento, control y una conexión muy especial con el entorno natural.

La llegada del circuito júnior a Espot y Boí Taüll se enmarca además en un momento clave para la estructura competitiva del freeride en Catalunya. Esta temporada, la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH) ha impulsado el primer Circuito Catalán de Freeride federado, una liga que responde al crecimiento del número de practicantes y al talento emergente que está surgiendo en el territorio.

Dentro de esta nueva estructura, la prueba de Espot puntuará para el circuito catalán, mientras que Boí Taüll acogerá la gran final. El calendario se completa con la cita celebrada en enero en Baqueira Beret, configurando así una primera edición con tres paradas que marcan el inicio de una escena competitiva propia, alineada con los estándares internacionales.

Paralelamente, la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) ha puesto en marcha el primer circuito estatal de la disciplina, la Copa de España Iberdrola de Freeride. La final también se disputará en Boí Taüll, lo que convertirá el fin de semana del 14 y 15 de marzo en una cita especialmente relevante: allí coincidirán la prueba del Freeride World Tour Junior, la final del circuito catalán y la final del campeonato nacional.

El objetivo es claro: fortalecer la base de un deporte que ya ha dado figuras destacadas como Núria Castán o Abel Moga y que aspira a seguir creciendo en los próximos años. De hecho, el freeride continúa dando pasos firmes para formar parte del programa olímpico de invierno en 2030, después del éxito organizativo de los primeros Campeonatos del Mundo celebrados recientemente en Andorra.

Las dos sedes catalanas ofrecerán además escenarios técnicos de primer nivel. En Espot, la competición se desarrollará en el sector de La Bassa, con un desnivel de 130 metros en un entorno de alta montaña situado junto al Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. Un paisaje imponente que combina terreno técnico y belleza natural.

Boí Taüll, por su parte, acogerá la prueba en el sector Vista Taüll. La estación, la más alta del Pirineo catalán, ofrece 230 metros de desnivel en una ladera orientada al norte, con nieve de gran calidad y un terreno ideal para el freeride. Un escenario que promete líneas espectaculares y descensos cargados de creatividad.

El interés que despierta la cita queda reflejado en la participación: más de 200 riders procedentes de nueve países se darán cita en estas dos competiciones de marzo. Jóvenes esquiadores y snowboarders que representan el presente y el futuro de una disciplina que vive un auténtico auge.

Con esta doble cita, FGC, la FCEH y la RFEDI refuerzan su apuesta por estructurar el freeride competitivo en Catalunya y en España. Una inversión en el talento joven, en la proyección internacional del territorio y en el desarrollo de un deporte que encarna como pocos el espíritu más libre y auténtico de la montaña.