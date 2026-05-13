Los especialistas coinciden: este es el tiempo que hay que mantener la plancha abdominal según la edad

Uno de los ejercicios que más suelen recomendar los especialistas a la hora de trabajar los abdominales tiene que ver con la plancha, cuyos beneficios para el core han sido demostrados por expertos y estudios desde hace años.

Pero, ¿cuánto tiempo debe durar una plancha? Esta pregunta suele generar un intenso debate en entornos de entrenamiento, pero la respuesta tendría que ver con un factor clave: la edad de la persona que la haga.

En este sentido, los especialistas aconsejan seguir un espectro de tiempo en función de la edad que se tenga, el cual sigue una curvatura que va de más a menos por cómo decaen las capacidades físicas del cuerpo:

De 20 a 39 años : entre 45 y 60 segundos

: entre 45 y 60 segundos Entre 40 y 58 años : entre 30 y 45 segundos

: entre 30 y 45 segundos A partir de los 60: entre 15 y 30 segundos

Estas últimas cifras se han calculado en función del volumen de masa muscular que una persona suele tener en las distintas etapas de su vida; algo indispensable para hacer ejercicios de plancha de forma satisfactoria.

No obstante, los especialistas coinciden en que otra de las claves para hacer bien una plancha tiene que ver con la postura que mantengamos durante el ejercicio, lo cual determinará el rendimiento que tengamos durante el mismo.

Lo esencial consiste en mantener la espalda recta, evitando que esta trace una curbatura hacia arriba y, por tanto, siga una línea horizontal. De esta manera, pondremos a trabajar al máximo los músculos requeridos para sujetar nuestro cuerpo en esta posición.

Si practicamos planchas de forma frecuente y las introducimos en nuestras rutinas de entrenamiento, empezaremos a notar sus beneficios al poco tiempo, entre los que destaca una mayor estabilidad y equilibrio y un importante desarrollo de la fuerza isométrica, amén de prevenir posibles lesiones de espalda.