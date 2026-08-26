Un especialista en rendimiento deportivo analiza el cambio de vida de Chris Bumstead: "Ha dejado de entrenar como un culturista"

Chris Bumstead (Ottawa, 1995) es una leyenda del culturismo. El canadiense es seis veces campeón de Mister Olympia Classic Physique de manera consecutiva. Comenzó a levantar pesas con 14 años y consiguió su tarjeta profesional de la IFBB a los 21 años. Desde entonces, ha estado entrenando como culturista profesional hasta su retiro en 2024.

Actualmente, Bumstead ha comenzado a entrenar como un atleta híbrido. Con esta nueva rutina de entrenamiento, el ex culturista ha observado algunas de las diferencias con su disciplina: "Te haces fuerte, pero también te pones rígido. Perdí todo rastro de ritmo y fluidez sin siquiera darme cuenta. Así que ahora estoy en la etapa de reaprender a moverme como un ser humano", explicó en redes sociales.

Chris Bumstead, exculturista profesional / THE ULTIMATE HUMAN

A este respecto, el creador de contenido @adfperform ha compartido una reflexión sobre este cambio de entrenamiento hacia al rendimiento atlético: "Después de establecerse como uno de los mejores culturistas que ha pisado este planeta, una noche Cbum se despertó y llegó a la siguiente conclusión: el culturismo estaba acabando con su cuerpo".

En este sentido, el divulgador explica cuáles son las cuatro claves que está utilizando Bumstead para empezar a entrenar como un atleta. Primeramente, el preparador físico aconseja añadir pliometría al entrenamiento de manera progresiva, dos veces por semana antes de hacer fuerza.

Chris Bumstead / Twitter

"Te recomiendo ir pasando de pliometría más extensiva y suave, como puede ser saltar a la comba, a pliometría más intensiva para moverte rápido en diferentes direcciones: Saltos verticales, horizontales, cambios de dirección. Con añadir este tipo de entrenamiento dos veces a la semana antes de tus entrenamientos de fuerza es más que suficiente", explica en un vídeo de TikTok.

A continuación, el entrenador sugiere añadir trabajos de velocidad como los sprints. "Algo que ha hecho Cbum es empezar a sprintar, la verdad que no es algo que se le dé demasiado bien, pero si has estado entrenando así toda tu vida lo mejor que puedes hacer es comenzar con estos estímulos ya", añade Álvaro de Francia.

En este caso, el entrenador resalta que "empezaría con trabajos de aceleración, más cortitos, de 0 a 20 metros, e iría progresando a trabajos de velocidad máxima". Seguidamente, el especialista propone añadir lanzamientos a la sesión de entreno: "Los lanzamientos son la pliometría del tren superior, y sí, te has pegado los últimos años levantado kilos hasta el fallo, pero cuando hablamos de explosividad tu tren superior es totalmente nula, la coordinación ni hablamos".

Por último, Álvaro explica en su vídeo la importancia de trabajar resistencia. Con ello, recomienda pasar de "carreras más largas suaves" a "trabajos interválicos y más intensos". Aunque se trate de un ejercicio difícil para los culturistas, junto con la velocidad, el divulgador insiste que "es algo que tienes que empezar a hacer".