Un especialista en medicina del sueño avisa: "Es una necesidad vital"

En el mundo del running es habitual hablar de planes de entrenamiento, kilómetros semanales o sesiones de fuerza para mejorar el rendimiento. Pero nunca deberíamos olvidarnos del sueño. No basta con tomarse algún día de descanso o relajarse después de entrenar; hay que dormir bien y en cantidad.

El especialista en medicina del sueño Àlex Ferré Masó subraya que descansar adecuadamente es una necesidad básica del organismo, y todavía más cuando el cuerpo se somete a actividad física frecuente. Mantener horarios de sueño estables y una buena calidad de descanso forma parte de la preparación deportiva.

Durante la noche, el organismo aprovecha para activar procesos esenciales de recuperación. En esas horas se reparan los tejidos musculares, se refuerza el sistema inmunitario y el cerebro elimina residuos acumulados durante el día. Cuando el descanso es insuficiente, estos mecanismos no funcionan de forma óptima. El resultado suele reflejarse en cansancio persistente, menor capacidad de reacción, cambios de humor o falta de energía. De hecho, el especialista señala que dormir solo seis horas puede provocar efectos en el cuerpo comparables a los de haber consumido alcohol.

La relación entre sueño y rendimiento deportivo está bien documentada. La falta de descanso afecta a capacidades físicas clave como la resistencia, la potencia o la flexibilidad. Además, cuanto más se reduce el tiempo de sueño, mayor es el impacto negativo en el desempeño. En algunos estudios con atletas se comprobó que, tras una noche de sueño interrumpido, el ritmo cardíaco durante el ejercicio aumentaba y el agotamiento aparecía antes en pruebas de resistencia.

Los efectos también se notan a nivel energético y hormonal. Permanecer muchas horas sin dormir reduce la capacidad del organismo para recuperar las reservas de glucógeno muscular, fundamentales para deportes de larga duración.

Otro aspecto que conviene tener en cuenta es el horario de entrenamiento. Practicar deporte justo antes de acostarse puede interferir en la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Por ello, los expertos recomiendan finalizar la actividad física al menos tres horas antes de ir a la cama.

En definitiva, para quienes corren con frecuencia, el descanso no debería verse como un complemento del entrenamiento, sino como una parte esencial del mismo. Dormir bien es tan importante como sumar kilómetros.