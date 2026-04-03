El especialista en longevidad Sebastián La Rosa desvela un error muy común después de ir al gimnasio

Comer bien después del gimnasio es tan importante como el entrenamiento mismo si buscas ganar músculo, pero muchos caen en el error de cargar carbohidratos extras con la proteína después del entrenamiento, lo que algunos expertos señalan como un error clave.

El médico argentino Sebastián de la Rosa, experto en longevidad con casi un millón de seguidores en redes sociales, ha revelado en una nueva publicación que esto no acelera el crecimiento muscular, sino que lo frena al retrasar la absorción de aminoácidos clave.

El error de sumar carbohidratos post-entreno

La Rosa explica que combinar hidratos con proteínas después de entrenar no potencia la síntesis proteica; al contrario, ralentiza la digestión y disponibilidad de nutrientes. En sus vídeos, cita estudios con fenilalanina (aminoácido marcador): añadir carbohidratos extras no aumenta la deposición muscular, sino que demora su llegada al tejido.

Imagina: levantas pesas para activar músculos, pero luego "atas" las proteínas con azúcares que se absorben más lentamente. Esto pasa porque los carbohidratos disparan la insulina, que prioriza su almacenamiento sobre la proteína muscular.

Para hipertrofia, lo mejor es comer únicamente proteínas entre 30 y 40 gramos, como un batido o pollo, en la ventana de 30-60 minutos después de haber hecho el ejercico. Eso sí, recuerda que no hay que añadir arroz o plátano si quieres que tenga un mayor efecto.

Las investigaciones revisadas por el doctor muestran que, incluso en sobrepeso, entrenando fuerza con dieta hipocalórica rica en proteínas (sin carbo extra), se gana músculo y se pierde grasa, que es precisamente el objetivo que muchas personas se marcan cuando van al gimnasio.

Un ensayo midió las tasas de síntesis en diferentes personas: un grupo que comía sólo proteína después del entrenamiento superó en velocidad de absorción a aquellos que sumaban los carbohidratos en su comida. Así que si vas al gimnasio, esta es una buena manera de sacar provecho.

No se trata de "comer más", es algo mucho más estratégico: la calidad, hacerlo en el tiempo marcado y sabiendo exactamente de lo que te alimentas puede hacer que tus visitas al gimnasio inmensamente más provechosas.