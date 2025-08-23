Los españoles con opciones de ganar en UTMB Mont-Blanc, la catedral del trail

Del 25 al 31 de agosto de 2025, Chamonix se convierte en el epicentro del trail mundial con las finales del UTMB World Series. Un evento que incluye ocho carreras de distintas distancias: CCC, OCC, TDS, ETC, MCC, PTL, YCC, y la prueba reina, la UTMB de 174 km con 9.900 m de desnivel positivo (el recorrido ha sufrido una modificación este año por desprendimientos de rocas).

España destaca como segundo mercado nacional del evento, solo por detrás de los países alpinos, representando una parte significativa de los corredores inscritos tras más de 25 000 solicitudes en el sorteo que decide el acceso.

Españoles en el UTMB 2025 (por pruebas)

UTMB (174 km, 9.900 m +): 29 de agosto

Es, sin duda, la prueba reina de la semana en Mont-Blanc. Arranca el viernes 29 de agosto a las 17:45 horas en España (15 minutos antes de lo habitual). Aunque la lista completa de élite no esté cerrada, sí sabemos que estará Pablo Villa, el incombustible Miguel Heras y también Ionel Manole. Son los tres nombres nacionales más destacados en esta carrera en la que no estarán Kilian Jornet, Jim Walmsley (competirá en la explosiva OCC) o Vincent Bouillard.

En la prueba femenina, las dos españolas con opciones de cruzar la meta en el 'top' 10 mundial son Clàudia Tremps y Maite Maiora. La catalana acabó en octava posición en 2024, mientras que la vasca fue duodécima. Ambas buscarán mejorar sus registros y competir de tú a tú con la reina del ultratrail femenino: la estadounidense Courtney Dauwalter. Es la gran favorita para ganar y volver a rebajar el mejor tiempo existente. No se lo pondrán fácil su compatriota Abby Hall y la australiana Ruth Croft.

CCC (101 km, ~6. 000 m +)

También prueba muy exigente desde Courmayeur a Chamonix. Spaniards con experiencia en pruebas similares estarán en la salida como Andreu Simón, Rodrigo Monasor o Mario Olmedo. España cuenta con tradición sólida en esta distancia.

Entre los nombres que ya han dicho 'sí' están Azara García de los Salmones, Anna Tarasova, Aroa Sio, Virginia Pérez y Sandra Sevillano.

OCC (57 km, 3 .500 m +)

Se celebrará el 28 de agosto con salida en Orsières, cerrando la categoría de 50 K del World Series. Entre los españoles confirmados están Antonio Martínez, Yoel de Paz, Miguel Benítez, Dimas Pereira, Marcos Ramos, Víctor del Águila, Fran Anguita y Aritz Egea en la categoría masculina.

Rosa Lara Feliu encabeza la lista femenina junto a Sara Alonso, que acude tras sufrir una lesión en las costillas por la embestida de una vaca. También están inscritas Ikram Rharsalla, Inés Astrain, Greta García, Mireia Pons, Marta Pérez y Anna Comet, entre otras.

TDS (145–148 km, 9. 300 m +)

Prueba técnica de alta montaña desde 25 de agosto, con importantes Running Stones y habitual presencia de corredores nacionales con aspiración élite. La gran esperanza española será el catalán Pau Capell, que ganó UTMB en 2019. También aparece Borja Fernández en la lista de salida.

En la competición femenina, están inscritas María Soler, Yasmina Castro y Àngels Llobera.

ETC (15 km, 1.200m+)

Es la prueba más corta de la semana en Mont-Blanc. Dos nombres propios españoles como María Fuentes y Naiara Irigoyen estarán en la línea de la salida el próximo 26 de agosto. Son claras favoritas al triunfo. También se apuntaron Claudia Corral, Núria Tarragó, Cristina García y Andrea Rico.

En la masculina aparecen nombres reconocidos como el de Jan Margarit, Alain Santamaría, Adrian Ivars, Marcos Villamuera, Aniol Pujiula, Mario Mirabel y Lleir Barcons.

La UTMB Mont-Blanc (Ultra-Trail du Mont-Blanc) es, sin lugar a dudas, la carrera más importante del mundo del trail running. Su relevancia va mucho más allá de lo deportivo: es un fenómeno global que combina élite, participación masiva, cultura alpina y espectáculo.

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda esa semana en la catedral del trail mundial en la que se convertirá la localidad francesa de Chamonix.