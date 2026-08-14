Los españoles que correrán el UTMB Mont-Blanc 2026: Kilian Jornet encabeza una lista con opciones de victoria

Chamonix volverá a convertirse durante una semana en el centro mundial del trail running. El HOKA UTMB Mont-Blanc 2026 se celebra del 24 al 30 de agosto con más de 10.000 corredores repartidos entre ocho carreras y con una nutrida representación española en las cinco pruebas que concentran buena parte del interés competitivo: UTMB, CCC, OCC, TDS y ETC.

Desde las 15 explosivas kilómetros de la ETC hasta las casi 20 horas que necesitan los mejores especialistas del planeta para completar la vuelta al Mont Blanc, el programa ofrece carreras radicalmente diferentes. Y España llega a Chamonix con nombres para mirar muy arriba: Kilian Jornet, Sara Alonso, Malen Osa, María La Chica, Alain Santamaría, Andreu Blanes, Antonio Martínez, Jan Torrella, Oriol Cardona o Mario Olmedo, entre muchos otros.

Las listas e índices que aparecen a continuación corresponden a la relación provisional de inscritos y pueden sufrir modificaciones antes de las carreras.

UTMB, CCC, OCC, TDS y ETC: qué diferencia a cada carrera

La UTMB es la prueba reina y la final de 100M de las UTMB World Series. Su recorrido oficial para 2026 presenta 174 kilómetros y 9.900 metros de desnivel positivo alrededor del Mont Blanc, atravesando Francia, Italia y Suiza. La salida será desde Chamonix el viernes 28 de agosto a las 17:45 horas.

El perfil y recorrido del UTMB 2026 / UTMB

La TDS, también encuadrada en la categoría 100M pese a no alcanzar literalmente las 100 millas, es probablemente el trazado más técnico y agreste de la semana: 145 kilómetros y 9.500 metros positivos. Sale de Courmayeur el lunes 24 a las 23:50 horas y concentra unos espectaculares 65,5 metros de ascenso por cada kilómetro recorrido.

La CCC es la final mundial de la categoría 100K: 101 kilómetros y 6.050 m+, con salida de Courmayeur el viernes 28 entre las 09:00 y las 09:30 horas y llegada a Chamonix.

Un escalón por debajo en distancia, pero no necesariamente en intensidad, aparece la OCC. El nuevo trazado de 2026 alcanza 60 kilómetros y 3.500 m+, con salida de Orsières el jueves 27 entre las 08:15 y las 09:00. La modificación del recorrido y el extraordinario nivel de su lista élite convierten esta edición en una de las carreras más atractivas de toda la semana.

Finalmente, la ETC propone prácticamente un formato de trail de máxima intensidad: 15 kilómetros y 1.200 m+, con salida y llegada en Courmayeur el martes 25 a las 14:00 horas. Son nada menos que 80 metros positivos por kilómetro, la mayor densidad de desnivel de estas cinco pruebas, aunque sobre una duración muy inferior a las grandes ultras.

Kilian Jornet encabeza la representación española en la UTMB

El gran nombre español aparece, como no podía ser de otra manera, en la carrera reina. Kilian Jornet figura entre los inscritos de la UTMB con un índice de 948 y los colores de NNormal. Su presencia adquiere una dimensión especial: el catalán no compite en esta carrera desde su histórica victoria de 2022 y llega a Chamonix rodeado de expectación por su estado físico.

No estará solo. La lista masculina española reúne experiencia, juventud y corredores especialmente adaptados a las largas distancias.

Españoles favortios en la UTMB 2026

Kilian Jornet — 948 (NNormal)

Ionel Cristian Manole — 905 (Salomon)

Marcos Ramos González — 886 (ASICS Trail Team)

Miguel Heras — 885 (Joma)

Manuel Anguita — 884 (Kailas Fuga)

Abel Carretero — 884 (OTSO)

Borja Fernández Fernández — 867 (Scott)

Pablo Villa — 864 (C.A. Adidas)

Ricardo Cherta — 863 (Brooks Trail Runners)

Oriol Barbany Bofill — 846 (Roots Performance)

Pau Capell — 830 (The North Face)

El nombre de Pau Capell merece mención aparte pese a no figurar entre los diez españoles con mayor índice. El catalán sabe lo que significa ganar aquí: conquistó la UTMB en 2019 y su experiencia alrededor del Mont Blanc sigue convirtiéndolo en uno de los corredores españoles que más atención atraerá.

Entre las mujeres aparecen Aroa Sio (754, Craft) y Claudia Tremps (753, On Running). Sio afronta además la distancia con un amplio bagaje en 100 millas: su perfil oficial registra un UTMB Index de 754 y actuaciones recientes en carreras como Val d'Aran y Canyons.

Mario Olmedo lidera a los españoles de la CCC

La representación masculina también será numerosa en los 101 kilómetros de la CCC. El mejor índice español corresponde a Mario Olmedo Sancha (888), seguido por Claudio Díaz Castán y Francisco José Anguita Bayo.

Mario Olmedo — 888 (Mount to Coast)

Claudio Díaz — 879 (Joma Trail)

Francisco José Anguita — 876 (Kailas Fuga Team)

Andrés García — 857 (Camelbak/FYE)

Genís Porqueras — 857 (ASICS Trail Team)

Alejandro Mayor — 852 (Tinganor Nike Trail)

Edu Rodés — 843 (Krono Sport Club)

Pello Berrizbeitia — 835 (Domusa Teknik Lana)

Mikel Auzmendi — 815 (Euskalmushing)

Lucas Hernández — 800 (Fuga Mountain Club)

En categoría femenina figura Estel Roig, con un índice de 747 y los colores de Scott.

OCC, la carrera con mayor arsenal español

Si hay una prueba en la que España presenta profundidad para pelear posiciones muy delanteras es la OCC. Los cuatro primeros españoles superan los 900 puntos de UTMB Index y varios cuentan ya con resultados internacionales de máximo nivel.

Alain Santamaría (918) encabeza actualmente la lista por apenas un punto sobre Andreu Blanes (917) y dos sobre Antonio Martínez (916). A ellos se suma Alex García Carrillo (910).

Antonio Martínez conoce especialmente bien esta carrera después de encadenar tres podios consecutivos entre 2022 y 2024, mientras Santamaría llega a Chamonix después de una temporada en la que se ha mantenido entre los mejores corredores españoles de media distancia; UTMB le otorgaba ya un Index de 918 durante el Major de Val d'Aran.

Españoles favoritos en la OCC 2026

Alain Santamaría — 918 (X-Bionic Integrity)

Andreu Blanes — 917 (Salomon)

Antonio Martínez — 916 (ASICS FujiTrail)

Alex García — 910 (Brooks Trail Runners)

Miguel Benítez — 900 (ASICS Trail Team)

Yoel De Paz — 897 (Wildtrailproject)

Andreu Simon — 893 (ASICS Trail Team)

Pablo Bautista — 870 (Joma Trail)

Daniel Castillo — 869 (Wild Trail Project)

Raúl Criado — 863 (Cimalp Team)

El cartel femenino español tampoco se queda atrás. Sara Alonso (801) será uno de los grandes nombres nacionales a seguir y comparte lista con Malen Osa (789) y María Teresa La Chica (779).

Sara Alonso — 801 (ASICS Trail)

Malen Osa — 789 (Salomon)

María La Chica — 779 (Cri Cri Club)

Inés Astrain — 752 (Jomo Trail Team)

Naiara Irigoyen — 752 (X-Bionic Integrity)

Gisela Carrión — 735 (Jomo Trail)

Greta García — 733 (ASICS Fuji Trail)

Mireia Pons — 728 (Brooks Trail Running)

Marta Pérez — 725 (WTP-ACG)

Celia Balcells — 706 (Merrell)

Aina Cusí Batlle — 691 (Merrell)

Cristina Trujillo — 665 (Todovertical+)

Isabel Llorach — 663 (Grup Entrenament David Mundina)

ETC: velocidad española en Courmayeur

La ETC concentra otro de los grandes bloques nacionales. Jan Torrella, con 920 de índice, parte como el español mejor situado sobre el papel. Por detrás aparecen Marcos Villamuera y Lluís Puigvert, ambos con 899, además de nombres de enorme interés como Oriol Cardona, que vuelve al trail tras participar en UTMB by Val d'Aran, o Alejandro Forcades.

Jan Torrella Oller — 920 (Salomon)

Marcos Villamuera — 899 (Scarpa)

Lluís Puigvert — 899 (Trailrunning Girona)

Ibai Larrea — 894 (X-Bionic Crown)

Ïu Net Puig — 886 (New Balance)

Oriol Cardona Coll — 882 (Dynafit)

Gontzal Murgoitio Esparza — 873 (Brooks)

Alejandro Forcades Pujol — 867 (NNormal)

Adrian Ivars — 864 (Scarpa)

Aniol Pujiula Colom — 859 (Open Trail Team)

Entre las mujeres, la mejor puntuación española corresponde a Claudia Corral (740), seguida por Emma Méndez (730), Carrodilla Cabestre (719), Gabriela Lasalle (708), Dalia Alonso (702) y Núria Llansó (692).

TDS: menos españoles, pero 145 kilómetros de supervivencia

La representación española es más reducida en la TDS, la carrera con mayor desnivel relativo entre las grandes ultras de la semana. Los cuatro hombres con mejor índice son Rubén Diéguez Quiroga (810), Sau Domenech (790), Juan María Jiménez Llorens (754) y Noe Fernández Martínez (735). En categoría femenina aparece Anna Tarasova, integrante del Norda Trail Team y con 804 de UTMB Index. Su perfil oficial refleja una amplia experiencia en pruebas de larga distancia y montaña.

Cinco carreras, distancias completamente diferentes y una misma meta simbólica: Chamonix vuelve a medir a buena parte de la élite española frente a los mejores corredores del planeta.

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La UTMB tendrá todos los focos sobre Kilian Jornet, pero el verdadero potencial colectivo español podría aparecer especialmente en la OCC y la ETC, dos pruebas en las que la densidad de corredores nacionales con índices cercanos o superiores a 900 permite pensar en posiciones de privilegio.