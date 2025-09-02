España presenta un equipo de lujo para el Mundial de Trail en Canfranc 2025

La selección española de trail running ya tiene lista su artillería para el gran reto de la temporada: el Campeonato del Mundo de Trail y Mountain Running, que se celebrará del 25 al 28 de septiembre en Canfranc, en los Pirineos aragoneses. La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha anunciado una convocatoria con 45 atletas que competirán en las distintas modalidades, desde el Long Trail hasta el Uphill, pasando por el Short, el Classic y las pruebas sub-20.

El escenario no podía ser más simbólico: Canfranc-Canfranc, una de las ultras más exigentes y reconocidas del planeta, acoge por primera vez el Mundial. Para la selección española supone una oportunidad histórica de brillar en casa y con el apoyo de la afición.

En el Long Trail femenino, nombres contrastados como Rosa María Lara e Inés Astrain lideran un bloque completado por Gemma Arenas, Mireia Pons, María del Mar Pastor y Bárbara Ruiz. En categoría masculina, el equipo cuenta con Manuel Anguita, Pello Berrizbeitia, Abel Carretero y Claudio Díaz, además de Julen Calvo y José Ángel Fernández.

El Short Trail reunirá a grandes especialistas como Sara Alonso, Malen Osa y Oihana Kortázar, acompañadas por María Fuentes, Patricia Pineda e Ikram Rharsalla. En hombres, destacan Manuel Merillas y Andreu Blanes, además de Pablo Bautista, Antonio Martínez, Nicolás Molina y Alain Santamaría.

En la modalidad Classic, España apuesta por jóvenes con talento contrastado. En mujeres competirán Dalia Alonso, Claudia Estévez, Júlia Font y Onditz Iturbe. En hombres, el bloque lo forman Álex García, Ibai Larrea, Iu Net y Jan Torrella.

El apartado de Uphill tendrá representación de lujo. En chicas, Isabel Calero, Naiara Irigoyen, Onditz Iturbe y Laia Montoya defenderán el pabellón nacional. En hombres, lo harán Álex García, Daniel Izquierdo, Alain Santamaría y Jan Torrella.

La cantera también tendrá protagonismo con el Classic Sub-20. Mar Espartero, Inés Herault, Laura Ordiales y Nadia Soto representarán a España en la categoría femenina, mientras que Ekain Fernández, Carlos García, Yeray Hernández y Gerard López harán lo propio en la masculina.

Con este plantel, España se presenta como una de las grandes favoritas a brillar en Canfranc. La experiencia de corredoras como Gemma Arenas u Oihana Kortázar, la explosividad de Sara Alonso y el liderazgo de Merillas o Blanes en hombres son argumentos de peso. Todo ello en un Mundial que promete espectáculo, emoción y, sobre todo, montaña en estado puro.