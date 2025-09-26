España, oro y plata por equipos en el Short Trail del Mundial de Canfranc

España tocó el cielo en el segundo día de competición en los Mundiales de Trail en Canfranc tras conseguir cinco medallas en la modalidad Short Trail (44,4 kilómetros y 3.400 metros de desnivel positivo) disputada este viernes 26 de septiembre.

En la prueba masculina, Manuel Merillas y Andreu Blanes se colgaron la plata y el bronce, respectivamente. Ambos fueron de menos a más y culminaron una actuación histórica para España. Los dos corredores españoles llegaron a 03:23 y 09:43 del francés Frédéric Tranchand (4h42:10), que se coronó como nuevo campeón mundial de la modalidad.

El cuarto puesto de Alain Santamaría, que ya corrió el kilómetro vertical el pasado jueves, fue clave para la consecución del oro por equipos en esta modalidad que sube a España a la zona alta del medallero en la cita mundialista.

Por su parte, Antonio Martínez finalizó en 13ª posición, el debutante Nicolás Molina fue 20º y Pablo Bautista cerro la participación española con una 55ª plaza.

Tove, imparable en la prueba femenina en Canfranc

En la prueba femenina no hubo color y venció la sueca Tove Alexandersson, que acabó el recorrido dando una exhibición en su categoría. Paró el crono en poco más de 5h:02:28. Para contextualizar su resultado, la sueca acabó la 17ª en la general total.

La gran noticia para el equipo español fue el excelente segundo puesto de la debutante Sara Alonso, que se convierte en subcampeona mundial y llegó a meta a 33:53 de Tove.

Sara Alonso, en el podio femenino junto a Tove Alexandersson y Naomi Lang / WMTRC

La vasca, habitual del circuito Golden World Trail Series, consiguió una meritoria plata en su primera participación mundialista. Completó el podio la británica Naomi Lang a tan solo 38 segundos de la española.

La plata femenina por equipos llegó gracias a la actuación de Sara y a la octava posición de Ikram Rharsalla y por la 13ª de Patricia Pineda. España se quedó a 14 minutos del oro por la excelsa actuación de la citada Tove.

Por su parte, María Fuentes fue 14º firmando otra notable actuación.

España suma un total de cinco medallas en esta segunda jornada de competición con el oro por equipos masculino y la plata femenina en el Short Trail, además de las dos platas individuales con Manu Merillas y Sara Alonso y el bronce del valenciano Andreu Blanes.

El sábado llega la Long Trail

Para este sábado, el Mundial de Canfranc vivirá la prueba reina con la disputa del Long Trail con un recorrido de 82 kilómetros y 5.400 metros de desnivel positivo. Un recorrido de alta montaña que incluye cumbres como La Moleta o Pico Royo, el valle de Izas, el entorno de Formigal y una incursión de 25 km en territorio francés para descubrir ibones de postal. Una jornada reservada a los ultreros más resistentes.

El combinado español buscará luchar, de nuevo, por las medallas. En la prueba masculina destacan Manuel Anguita, Pello Berrizbeitia, Julen Calvo, Abel Carretero, Claudio Díaz y José Ángel Fernández, mientras que en la femenina sobresalen Gemma Arenas, Inés Astrain, Rosa Lara, María del Mar Pastor, Mireia Pons y Bárbara Ruiz.