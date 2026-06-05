España debuta con medalla en el Europeo Off-Road: bronce sub-20 y un séptimo puesto de lujo para Jan Torrella

España ya tiene medalla en el Europeo Off-Road. La primera llegó el viernes en Ljubljana-Kamnik de la mano del equipo sub-20 masculino, que conquistó el bronce por equipos en la Uphill bajo una jornada marcada por la lluvia, la niebla y temperaturas que no superaron los 11 grados. Una actuación compacta, sin fisuras, que devuelve a la selección española al podio continental.

El recorrido no admitía errores: 3,8 kilómetros con 425 metros de desnivel positivo entre Kisovec y Gradišče, con la niebla cerrándose progresivamente en los tramos finales. Francia dominó la carrera desde el primer metro, pero España respondió con orden y criterio. Gerard López arrancó con valentía en el grupo de cabeza, y con el paso de los kilómetros fue Jan Isla quien tomó el relevo como mejor español. El corredor cruzó la meta en décima posición con 20:18, seguido por Mario Tejada, 12º con 20:25. Gerard López concluyó 20º (20:38) y Julen Badiola cerró el equipo en la 24ª plaza con 20:54.

Cuatro corredores, cuatro resultados útiles. La regularidad del conjunto fue el argumento definitivo: 42 puntos en la clasificación por equipos, bronce continental, con Francia (6) e Italia (28) por delante y Gran Bretaña (44) a dos puntos. Una medalla que no es casualidad sino consecuencia de un trabajo generacional que lleva años construyéndose.

Jan Torrella acabó séptimo

Con el bronce ya en el bolsillo, Jan Torrella fue el nombre propio de la jornada en la prueba absoluta. El catalán, que en El Paso 2022 ya firmó plata individual y oro por equipos en sub-20, compitió en la Uphill absoluta —8,9 kilómetros de ascensión sostenida— como quien sabe exactamente lo que puede dar. Estuvo en posiciones de finalista durante gran parte de la carrera y a 1,3 kilómetros de meta ocupaba la octava plaza. Cruzó la línea en séptimo lugar con 52:58, el mejor resultado español en una Uphill continental desde 2022. Alain Santamaría fue 21º (54:32), Jonatan Arobes 24º (54:52) y Manuel Merillas, que sufrió en el tramo final, acabó 50º con 1:00:07. España cerró sexta por equipos.

En la prueba femenina absoluta, Ana Hernández protagonizó un debut para recordar. La reciente campeona de España de Subida Vertical llegó a Eslovenia sin experiencia internacional con la absoluta y se marchó novena con 1:02:30, a apenas seis segundos del octavo puesto. A 900 metros de meta todavía peleaba por el top 8 europeo. Claudia Corral fue 16ª (1:04:27), Laura Figueiredo 18ª (1:04:42) y María Fuentes 21ª (1:05:06). Por equipos, España acabó quinta con 43 puntos, a uno solo del bronce.

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