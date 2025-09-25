España debuta en Canfranc y se queda cerca de las medallas

La primera jornada del Mundial de Trail y Mountain Running en Canfranc-Pirineos dejó un balance esperanzador para la selección española. Con un quinto puesto en la clasificación masculina por equipos y la novena plaza femenina, la delegación española estuvo cerca de la primera medalla.

La jornada amaneció fría, con menos de diez grados en la salida junto al Hotel Santa Cristina y temperaturas cercanas a cero en la cima de Larraca, donde se situaba la meta. Escenario perfecto para un kilómetro vertical de pura exigencia: 6,4 kilómetros y 990 metros positivos que coronaron al suizo Rémi Bonnet y a la alemana Nina Engelhard como campeones del mundo.

España acabó quinta la prueba masculina

El equipo masculino se mostró competitivo desde el inicio en una prueba de vértigo. Alain Santamaría, en su estreno con la camiseta de la selección, fue el mejor español y cruzó la meta en 14ª posición tras mantenerse durante toda la ascensión dentro del grupo de referencia. "He querido vaciarme en mi debut y estoy contento con lo que he hecho", resumía el riojano.

No ha sido el inicio esperado, pero este equipo aún tiene nuevas oportunidades de dar guerra en #canfrancpirineos



🎥 Alain Santamaría, Daniel Izquierdo y @alexgarcarrillo valoran su Uphill #EspañaAtletismo #PasiónPorCompetir #wmtrc2025 pic.twitter.com/cS5pzi4C4C — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) September 25, 2025

A su estela llegaron dos debutantes más: el soriano Daniel Izquierdo, 27º, y Álex García, 29º, apenas diez segundos después. El vigente campeón de España, bronce mundial en 2022, se sinceró: "Hay días que las sensaciones no acompañan, pero este Mundial no acaba aquí". Pese a los problemas físicos de Jan Torrella, que llegó 75º, el combinado español cerró en quinta posición por equipos, empatados a puntos con Uganda y mejorando en tres plazas la actuación del último Mundial.

Naiara Irigoyen, la mejor española

En categoría femenina, la alemana Engelhard dominó de principio a fin y logró un oro de prestigio, pero las españolas supieron mantenerse firmes en una carrera de altísimo nivel. La campeona de España, Naiara Irigoyen, fue la primera nacional en cruzar la meta, en el puesto 26.

Apenas un minuto después llegaron Laia Montoya (34ª) e Isabel Calero (37ª), ambas mejorando sus cronos en comparación con el Campeonato de España disputado en este mismo recorrido meses atrás. Irigoyen valoraba el esfuerzo en meta: "La salida ha sido rapidísima, como ya sabíamos. Hemos peleado cada metro y estoy contenta con lo que hemos dado".

El equipo español femenino de Uphill / RFEA/WMTRC2025

Onditz Iturbe, con amplia experiencia internacional, no tuvo su mejor día (73ª), pero todavía cuenta con la Classic del domingo para resarcirse. En el cómputo colectivo, España fue novena y supone una mejora respecto a 2023.

Los próximos días llegan citas decisivas: Santamaría repetirá este sábado en el Short Trail, mientras que García y Torrella preparan la Classic del domingo. También las mujeres tendrán nuevas oportunidades para brillar, con Onditz Iturbe buscando revancha personal en la distancia Classic.

El Mundial de Canfranc se presenta largo, exigente y apasionante. Y si algo ha dejado claro esta primera jornada es que la selección española tiene equipo, relevo y carácter competitivo para luchar hasta el final.