España ya calienta motores en Canfranc para el Mundial de trail
El combinado español afronta el Mundial de Trail Running de Canfranc Pirineos 2025 con una selección potente y arropada en casa
El Pirineo aragonés ya cuenta los días para convertirse en el epicentro mundial del trail running. Del 25 al 28 de septiembre, Canfranc acogerá el Mundial de Montaña y Trail Running 2025, una cita que reunirá a más de 70 países y 1.600 corredores en cuatro disciplinas sénior —trail largo, trail corto, clásica y uphill— además de la clásica sub-20.
La selección española, que se concentró la pasada semana en Canfranc para reconocer los recorridos y aclimatarse al terreno, afronta la cita con la máxima ilusión y sabiendo que tiene muchas opciones de competir de tú a tú con selecciones como Francia, Estados Unidos, Italia y Suiza, entre otros.
Solo faltaron a esa concentración algunas de sus figuras, como Rosa Lara y Malen Osa, que se incorporarán directamente a la competición la próxima semana.
El equipo nacional llega a este tercer Mundial con experiencia, talento joven y la motivación añadida de correr en casa, arropado por el público pirenaico. España, que ya brilló en Chiang Mai 2021 e Innsbruck 2023, confía en pelear por las medallas en varias modalidades.
Selección española para Canfranc Pirineos 2025
Trail Largo (82 km, 5.413 m D+)
- Manuel Anguita
- Pello Berrizbeitia
- Julen Calvo
- Abel Carretero
- Claudio Díaz
- José Ángel Fernández
- Gemma Arenas
- Inés Astrain
- Rosa María Lara
- María del Mar Pastor
- Mireia Pons
- Bárbara Ruiz
Trail Corto (45 km, 3.657 m D+)
- Pablo Bautista
- Andreu Blanes
- Manuel Merillas
- Antonio Martínez
- Nicolás Santamaría
- Sara Alonso
- María Fuentes
- Oihana Kortazar
- Malen Osa
- Patricia Pineda
- Ikram Rharsalla
Clásica (14 km, 775 m D+)
- Álex García
- Ibai Larrea
- Iu Net
- Jan Torrella
- Dalia Alonso
- Claudia Estévez
- Júlia Font
- Onditz Iturbe
Uphill (6,4 km, 990 m D+)
- Álex García
- Daniel Izquierdo
- Alain Santamaría
- Jan Torrella
- Isabel Calero
- Naiara Irigoyen
- Onditz Iturbe
- Laia Montoya
Clásica Sub-20 (8 km, 338 m D+)
- Ekain Fernández
- Carlos García
- Yeray Hernández
- Gerard López
- Mar Espartero
- Inés Herault
- Laura Ordiales
- Nadia Soto
Con nombres contrastados como Manuel Merillas, Antonio Martínez, Andreu Blanes, Gemma Arenas, María Fuentes o Oihana Kortazar, y la ambición de jóvenes como Rosa Lara, Malen Osa, Sara Alonso o Ekain Fernández, el combinado español se presenta como uno de los bloques más sólidos del campeonato.
El conocimiento del terreno, la dureza de los perfiles y el aliento de la afición aragonesa serán sus grandes aliados en la búsqueda de medallas en Canfranc.
