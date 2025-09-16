España ya calienta motores en Canfranc para el Mundial de trail

El Pirineo aragonés ya cuenta los días para convertirse en el epicentro mundial del trail running. Del 25 al 28 de septiembre, Canfranc acogerá el Mundial de Montaña y Trail Running 2025, una cita que reunirá a más de 70 países y 1.600 corredores en cuatro disciplinas sénior —trail largo, trail corto, clásica y uphill— además de la clásica sub-20.

La selección española, que se concentró la pasada semana en Canfranc para reconocer los recorridos y aclimatarse al terreno, afronta la cita con la máxima ilusión y sabiendo que tiene muchas opciones de competir de tú a tú con selecciones como Francia, Estados Unidos, Italia y Suiza, entre otros.

Solo faltaron a esa concentración algunas de sus figuras, como Rosa Lara y Malen Osa, que se incorporarán directamente a la competición la próxima semana.

Training Camp JOMA 💙 Campeonato del Mundo de Trail/Mountain Running 2025 #CanfrancPirineos



Los atletas preseleccionados de #EspañaAtletismo 🇪🇸 en su preparación para el mundial 🏔️ de la mano 🤝 de @JomaSport , Gracias ‼️ pic.twitter.com/qUHFuDkyHZ — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) September 16, 2025

El equipo nacional llega a este tercer Mundial con experiencia, talento joven y la motivación añadida de correr en casa, arropado por el público pirenaico. España, que ya brilló en Chiang Mai 2021 e Innsbruck 2023, confía en pelear por las medallas en varias modalidades.

Selección española para Canfranc Pirineos 2025

Trail Largo (82 km, 5.413 m D+)

Manuel Anguita

Pello Berrizbeitia

Julen Calvo

Abel Carretero

Claudio Díaz

José Ángel Fernández ---- Gemma Arenas

Inés Astrain

Rosa María Lara

María del Mar Pastor

Mireia Pons

Bárbara Ruiz

Trail Corto (45 km, 3.657 m D+)

Pablo Bautista

Andreu Blanes

Manuel Merillas

Antonio Martínez

Nicolás Santamaría

Sara Alonso

María Fuentes

Oihana Kortazar

Malen Osa

Patricia Pineda

Ikram Rharsalla

Clásica (14 km, 775 m D+)

Álex García

Ibai Larrea

Iu Net

Jan Torrella

Dalia Alonso

Claudia Estévez

Júlia Font

Onditz Iturbe

Uphill (6,4 km, 990 m D+)

Álex García

Daniel Izquierdo

Alain Santamaría

Jan Torrella

Isabel Calero

Naiara Irigoyen

Onditz Iturbe

Laia Montoya

Clásica Sub-20 (8 km, 338 m D+)

Ekain Fernández

Carlos García

Yeray Hernández

Gerard López

Mar Espartero

Inés Herault

Laura Ordiales

Nadia Soto

Con nombres contrastados como Manuel Merillas, Antonio Martínez, Andreu Blanes, Gemma Arenas, María Fuentes o Oihana Kortazar, y la ambición de jóvenes como Rosa Lara, Malen Osa, Sara Alonso o Ekain Fernández, el combinado español se presenta como uno de los bloques más sólidos del campeonato.

El conocimiento del terreno, la dureza de los perfiles y el aliento de la afición aragonesa serán sus grandes aliados en la búsqueda de medallas en Canfranc.