Del esfuerzo al disfrute, así cambia el ritual después de entrenar

Del esfuerzo al disfrute. La pasta lleva años ocupando un lugar propio en la cultura deportiva. Para runners, ciclistas y aficionados al entrenamiento, ha sido una comida asociada a la energía, la recuperación y el rendimiento. Pero en las ciudades, donde el deporte se vive cada vez más como experiencia compartida, también gana importancia lo que ocurre después. Bajar pulsaciones, sentarse con calma y convertir la comida en parte del ritual.

En ese cambio de hábito quiere situarse Relleno con la reinvención de su local flagship de Barcelona, el único de la marca concebido desde su origen como espacio dine in. Hasta ahora, su dinámica se acercaba más al fast casual y al delivery, con pedidos en pantalla, sin camareros y con estancias más breves. La nueva etapa cambia ese modelo y apuesta por una experiencia más cálida, pausada y social, con servicio en mesa, más protagonismo para los platos compartidos y una sobremesa que gana peso.

La nueva apuesta de Relleno / Relleno

La nueva carta acompaña ese giro con dos entrantes pensados para compartir y un plato de pasta concebido para disfrutarse sin prisa. Entre las incorporaciones figuran la focaccia de mortadella con crema de ricotta y mascarpone, el vitello tonnato con roastbeef a baja temperatura y el plin con sugo d’arrosto, unos pequeños ravioli tradicionales del Piamonte rellenos de tres tipos de asado y servidos con demi glace intensa y fonduta de parmesano. La marca subraya además su obsesión por el detalle, tras haber testado hasta 87 veces platos anteriores en busca del punto exacto.

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La propuesta se completa con la incorporación permanente de los helados de El Gelat, proyecto de Albert Roca, dos veces campeón de España en heladería, con sabores como stracciatella, pistacho, nocciola o mango. Más que un cambio de menú, Relleno plantea en Barcelona una nueva forma de entender su marca. Menos lugar de paso y más destino. Menos prisa y más mesa compartida.