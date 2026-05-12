La Escuela Europea del Deporte lo tiene claro: estos son los mejores ejercicios de fuerza para mayores de 60 años

Mantenerse activo después de los 60 años es una de las claves para disfrutar una mejor calidad de vida. Cada vez más especialistas coinciden en que el ejercicio físico no solo ayuda a conservar la movilidad, también reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mejora el equilibrio y fortalece músculos y huesos.

En este contexto, la Escuela Europea del Deporte destaca cuáles son los ejercicios de fuerza más recomendables para personas mayores.

Durante años, existió la creencia de que los entrenamientos de fuerza no eran adecuados para personas mayores. Ahora, los especialistas aseguran que ocurre justamente lo contrario.

Trabajar la musculatura de forma moderada ayuda a prevenir la pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento, además de disminuir el riesgo de caídas y lesiones.

La institución recomienda realizar entre dos y tres sesiones semanales, dejando siempre un día de descanso entre entrenamientos para favorecer la recuperación muscular.

Ciclismo personas mayores / Sport.es

Cada rutina debería durar entre 30 y 45 minutos e incluir ejercicios sencillos y adaptados a las capacidades de cada persona.

Entre los movimientos más efectivos destacan las sentadillas suaves, ideales para fortalecer las piernas y mejorar la estabilidad; las flexiones contra la pared, que trabajan brazos y pecho sin generar mucho impacto; y las elevaciones de talones, perfectas para reforzar gemelos y mejorar el equilibrio.

Estos mismos expertos también aconsejan el uso de bandas elásticas o pesas ligeras para ejercicios como el remo o la prensa de piernas, con el objetivo de mejorar la fuerza.

Ten en cuenta que la intensidad debe aumentar de manera progresiva y siempre escuchando al cuerpo. Cuando aparezca dolor o molestias, lo recomendable es detener el ejercicio y consultar con un especialista.