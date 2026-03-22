¡Escena surrealista en China! Un juez desvía al ganador del maratón a 10 metros de meta y le echan

Ver para creer lo ocurrido en el maratón de Chongqing Wanzhou, en China. El ganador de la prueba, Sheng Xueli, tuvo que afrontar un desenlace tan insólito como frustrante: fue desviado por un miembro de la organización cuando ya estaba a apenas unos metros de la línea de meta.

La escena, que ya se ha hecho viral, se produjo en el tramo final de la carrera disputada el pasado domingo. El atleta llegaba en solitario al arco de meta, con la victoria ya asegurada, cuando un supervisor le bloqueó el paso y le indicó que girara hacia la izquierda. El responsable del control le confundió con un participante del medio maratón, que en ese momento también estaba entrando en la zona de llegada.

Ese error obligó al corredor a frenar. Cuando logró corregir la confusión, ya no tuvo más remedio que dar marcha atrás, recolocarse y encarar de nuevo los últimos metros para poder cruzar la meta de forma correcta. Finalmente, su tiempo final quedó empeorado por varios segundos. Cruzó la meta con un registro de 2 horas, 23 minutos y 52 segundos.

Después de la carrera, el ganador reaccionó con una ironía que resumió perfectamente el episodio. Según trascendió, aseguró que el personal del comité organizador "había sido muy atento y meticuloso, lo que me hizo sentir muy bien". Una frase cargada de sarcasmo.

El juez, suspendido

Tras la prueba, la Asociación de Atletismo de Chongqing anunció que suspendía al juez, de apellido Zhu, durante un año por haber "identificado de forma incorrecta la categoría" de este atleta y por haber "obstruido el paso" del atleta "que corría con normalidad al acercarse a la línea de meta".

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"Este comportamiento ha afectado el desarrollo normal de la carrera y ha causado un impacto negativo en Internet", explicó la asociación, que instó a Zhu a "llevar a cabo una profunda introspección y reconocer la seriedad del trabajo de juez".