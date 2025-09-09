¡Escándalo en el trail! Descalifican por dopaje a Chepngeno, la campeona en Sierre Zinal

El trail mundial se estremece tras el escándalo que sacude a la Sierre-Zinal 2025, una de las carreras más icónicas del calendario internacional. La organización ha confirmado la descalificación de la atleta keniana Joyline Chepngeno, primera en cruzar la meta femenina, tras dar positivo en un control antidopaje. La corredora reconoció haberse inyectado una sustancia prohibida, lo que ha derivado en una suspensión inmediata de dos años por parte de la Athletics Integrity Unit (AIU).

El golpe es doble: por un lado, la pérdida del título y de todos los resultados obtenidos desde el 9 de agosto de 2025; por otro, el daño a la imagen de una prueba que siempre ha llevado por bandera la lucha contra el dopaje, en colaboración con organismos como la WADA, la WMRA y la Golden Trail World Series.

La sanción no se limita a la atleta. El reglamento de Sierre-Zinal, reforzado en 2022 tras un caso anterior, contempla responsabilidades compartidas para entrenadores y equipos. En este caso, el técnico suizo Julien Lyon y su estructura Milimani Runners afrontan duras consecuencias: suspensión de toda implicación en la carrera, prohibición de inscripción de atletas bajo su nombre y la obligación de devolver los gastos derivados de la participación. Además, el comité estudia una posible indemnización por el daño reputacional.

El segundo positivo en tres ediciones

La organización insiste en que la tolerancia cero no es negociable. Se trata del segundo positivo vinculado al mismo entorno en apenas tres ediciones, lo que refuerza el mensaje: los responsables técnicos y los equipos deben ser garantes de la limpieza del deporte, no solo acompañantes de los atletas.

En el plano deportivo, el podio femenino ha sido reconfigurado. La victoria pasa a manos de la también keniana Caroline Kimutai, quien paró el crono en 2h55:31 y cuyo control resultó negativo. El segundo puesto corresponde a la estadounidense Katie Schide (2h58:30), campeona del UTMB 2022, y el tercero a la suiza Maude Mathys (2h58:56), recordwoman de la prueba.

Más allá de la polémica, la dirección de Sierre-Zinal quiso destacar el compromiso de la mayoría del pelotón: "Celebramos a los atletas que corren de forma limpia. La educación y la responsabilidad compartida son claves para preservar la integridad del trail", remarcaron en un comunicado.

El mensaje es claro: la montaña no tiene lugar para atajos. La disciplina, la transparencia y el respeto a la salud del atleta son la base para mantener la grandeza de un deporte que vive un momento histórico de crecimiento global.