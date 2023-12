“La escalada todavía no se ve como un deporte totalmente profesional”

Itziar Martínez (Valladolid, 2005) es una joven escaladora del equipo Sputnik Climbing que con tan solo 18 años se ha situado entre las mejores a nivel internacional en su categoría. Pese a su juventud, tiene los pies en el suelo y se marca objetivos a medio y largo plazo, como el sueño de conseguir participar en los Juegos Olímpicos en un futuro.

¿En qué momento de la temporada te encuentras?

Acabo de terminar tres semanas sin entrenar nada, sin escalar. Y ahora mismo no estoy compitiendo. Estoy en la temporada de descanso.

¿La clasificación para los Juegos Olímpicos de París sigue siendo posible?

La puerta de París sigue estando abierta, pero creo que es difícil todavía para el nivel que tengo y a lo mejor dentro de cuatro años, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, si será posible. En todo caso voy sin prisa y yo iré mejorando, sin prisa, pero sin pausa.

¿Es tu mayor sueño deportivo?

Este sueño lo veo más a largo plazo, sigue siendo un sueño, pero supongo que es un sueño para todos los deportistas. Pero, si está a largo plazo, yo creo que el próximo año todavía no estoy preparada para los de París.

¿Cuándo has competido a nivel internacional has estado cerca de las mejores escaladoras?

Yo me he sentido cerca en categoría absoluta del top 30, creo que estaba ahí en bloque. En vía a lo mejor no tanto, y en campeonatos internacionales en categoría juvenil creo que siempre he estado ahí en el top 5 y me he defendido bien.

¿Entre bloque o dificultad te sientes más cómoda en alguna de estas dos disciplinas?

A mí me gustan las dos, he nacido con las dos y creo que me seguirán gustando la dos. Me siento cómoda en las dos. Soy polivalente y creo que no tengo nada que destaque en cada uno. Quizás sí que tenía mejores resultados en bloque, pero sigo pensando que las dos disciplinas me van bien y me gustan mucho.

Tu familia siempre ha sido aficionada a la montaña. ¿Cuándo fue la primera vez que escalaste?

No lo recuerdo mucho porque tendría unos 3 años, pero a mí nunca me gustó escalar cuando era más pequeña. Era como hacerlo un poco por obligación, hasta que me empezó a gustar sobre los 11 o 12 años que ya empezaba a escalar en roca con más conciencia de que me gustaba. Pero hasta que no llegué a entrenar bien y constante no sentía la necesidad de hacer escalada.

¿Qué te dice tu familia actualmente sobre tu trayectoria?

Ellos están muy contentos con el progreso y me apoyan en todo. De hecho, mi padre me dice siempre que, si quiero ser bailarina, pues que me apoyará también. Y que, si quiero ser escritora, también me apoyará. Me dicen que disfrute, que no tenga que tener presión y sobre todo disfrutar, porque si no disfruto no vale la pena.

¿Cuántas horas dedicas al día a entrenar?

Suele ser entre tres y cuatro horas al día y a la semana, pues habría que multiplicarlo, pero más o menos, de los siete días de la semana, solemos entrenar cinco y seis días y entre tres y cuatro horas diarias.

¿Lo compaginas con los estudios?

Sí, ahora mismo me dividí el bachillerato para tener menos presión en los estudios y en la escalada y así poder sacarlo mejor y con menos estrés. Ahora estoy en segundo de bachillerato, pero con menos asignatura y con un poco más de tiempo de lo que tendría.

¿Cuándo escalas en roca qué te aporta de diferente de la escalada más competitiva?

Yo creo que la roca sirve para lo mental, porque en la roca se disfruta un montón, no tienes presión y te olvidas de que tienes que escalar un poco para un puesto, sino que solo tienes que escalar para ti. Y a mí lo que me gusta de la roca es que disfruto mucho, aparte del ambiente que es muy bueno y te ayuda a desconectar de todo.

¿Cómo es la relación con tus compañeras de escalada, pero también adversarias en el rocódromo?

En pruebas nacionales me lo paso muy bien y obviamente hay esa tensión porque todo el mundo quiere ganar, pero creo que nunca he tenido ningún mal rollo ni nada, porque todas son supermajas. Mis mejores amigas son mis competidoras, por ejemplo, Aida Torres o Geila Macias. Son todas mis amigas y sinceramente creo que sin ellas no tendría progreso, porque el hecho de ser atletas de un mismo nivel e incluso más alto me empujan a seguir y mejorar.

¿Has notado la afición creciente a la escalada estos últimos años?

Sí, lo he notado y es que hay mucha gente en los rocódromos. Antes, por ejemplo, por la mañana no iba casi tanta gente y ahora vas y hay un montón. Y también cada vez hay más y mejores rocódromos. Más comerciales te diría, ojalá del equipo nacional tuviera más bloques de internacionales, pero eso es muy difícil. Ahora tenemos el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y el Sputnik conmigo nos está ayudando un montón haciendo bloques con el equipo y un equipamiento dirigido a la competición.

¿Crees que las escaladoras de elite tenéis ayudas suficientes para competir al mismo nivel que las potencias europeas en escalada?

Yo creo que la escalada todavía no se ve como un deporte totalmente profesional aquí en España. Faltan rocódromos dirigidos hacia nosotros y esos espacios, pero en ese caso yo tengo a Sputnik, los del Centro de Alto Rendimiento (CAR) tienen a sus propios bloques y estructuras. Sí que me gustaría que en muchas más zonas hubiera más sitios de alto rendimiento, porque sí que se ve la falta de nivel internacional o de bloques internacionales.

¿Por qué recomendarías la escalada a cualquier persona que quiera hacer deporte?

Yo creo que aporta un montón, porque te diviertes, no tienes presión de nada, no estás compitiendo con nadie, sino contigo mismo. Es algo distinto a los demás deportes y lo recomiendo para las personas que tienen muchas cosas en la cabeza, porque la escalda solo te hace pensar en ello, no puedes estar pensando en más cosas. Es como un momento de relax. Y creo que se mejora como persona porque es un deporte que te lleva a pensar en tus fallos, porque no es culpa de nadie que falles.