Los errores que todo corredor de trail comete al empezar (y sus soluciones)

Correr por montaña es una de las experiencias más completas que puede ofrecer el deporte: naturaleza, libertad y superación personal. Pero también es una disciplina exigente, con variables que no existen en el asfalto.

Por eso, los errores son tan comunes como evitables. Desde la planificación del entrenamiento hasta la elección del material, hay fallos que se repiten una y otra vez entre quienes dan sus primeros pasos en el trail running.

1. Correr demasiado, demasiado pronto

El entusiasmo inicial puede jugar malas pasadas. Muchos corredores intentan replicar en montaña los volúmenes del asfalto y acaban lesionados. El consejo es claro: menos kilómetros y más desnivel progresivo. Subir y bajar consume más energía que rodar plano; por eso, la adaptación debe ser gradual.

2. Ignorar el entrenamiento de fuerza

El trail no solo exige resistencia cardiovascular. Sin fuerza en piernas y core, las articulaciones sufren. Bastan dos sesiones semanales de ejercicios básicos —sentadillas, zancadas, planchas— para prevenir lesiones y mejorar la estabilidad en terrenos irregulares.

3. Descuidar la técnica de bajada

Casi todos los problemas llegan en las bajadas: torceduras, caídas, sobrecargas. Aprender a descender relajado, con pasos cortos y mirada adelantada, es clave. Conviene practicar bajadas suaves antes de enfrentarse a tramos técnicos.

4. Subestimar la alimentación

La montaña no perdona los errores energéticos. No comer ni beber lo suficiente es un clásico. La regla: pequeños sorbos cada 15-20 minutos y un gel o barrita cada 45-60. Lo ideal es ensayar todo en entrenamientos largos para que el estómago se acostumbre.

5. Elegir mal el material

Zapatillas inadecuadas, mochila incómoda, exceso de ropa o falta de impermeable... El material en trail es parte del rendimiento. Hay que probarlo antes, conocerlo y ajustarlo. Cada carrera y cada terreno requieren pequeñas adaptaciones.

6. No respetar el descanso

Dormir poco o entrenar sin recuperar es tan perjudicial como no entrenar. En trail, la recuperación es rendimiento invisible. Dormir bien, hidratarse y hacer sesiones suaves de descarga marcan la diferencia entre avanzar o acumular fatiga crónica.

7. Ir solo sin conocer la ruta

Otro error frecuente: aventurarse sin estudiar el recorrido o sin llevar mapa o GPS. El trail implica orientación y seguridad. Revisar el perfil, los puntos de agua y los tiempos de paso evita sustos.

8. No controlar el ritmo

El “efecto salida” hace que muchos empiecen demasiado rápido. En montaña, salir despacio es salir bien. El terreno cambia, las subidas castigan y el cuerpo necesita energía para el final. Aprender a regular es una habilidad que solo se entrena con cabeza.

9. Descuidar el clima

Lluvia, calor, frío o viento pueden transformar una carrera. No preverlo es un error clásico. La ropa técnica por capas y el uso de crema solar o gorra son detalles que marcan la diferencia entre disfrutar o sufrir.

10. Olvidar disfrutar

La obsesión por el reloj o la clasificación puede eclipsar lo esencial. El trail running no es solo una competición: es conexión con la naturaleza, comunidad y aventura. Parar a mirar un paisaje no resta tiempo, suma experiencias.

Los errores son parte del aprendizaje, pero la montaña castiga la improvisación. Correr por senderos exige preparación, respeto y humildad. Si evitas estos fallos, no solo llegarás más lejos, sino que disfrutarás más de cada kilómetro. Porque en el trail, el éxito no se mide en minutos, sino en sonrisas al cruzar la meta.