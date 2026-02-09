El error nº1 en invierno (y cómo evitarlo): checklist rápido para carreras de montaña

En invierno, el trail no se gana solo con piernas. Se gana con decisiones pequeñas: salir con la capa correcta, no llegar al avituallamiento con las manos inútiles y ver el sendero cuando el día se apaga. La tentación es meter media tienda de montaña en la mochila "por si acaso". El problema es que el peso se paga caro y, peor aún, un mal sistema de capas te puede dejar empapado por dentro aunque fuera estés "abrigado".

La primera norma es simple: viste para el esfuerzo, no para la foto del dorsal. En subida vas a generar calor; en bajada, el aire te lo roba. Por eso el invierno va de gestión, no de “ir caliente” desde el minuto uno.

1) Capas: la combinación que más se repite

Capa base : mejor una camiseta técnica que evacúe sudor. Si dudas, prioriza tejido que se seque rápido . El algodón no entra en esta conversación.

: mejor una camiseta técnica que evacúe sudor. Si dudas, prioriza . El algodón no entra en esta conversación. Capa intermedia : aquí manda el "depende", pero en carrera suele funcionar algo ligero y transpirable (manga larga fina o microforro).

: aquí manda el "depende", pero en carrera suele funcionar algo (manga larga fina o microforro). Capa exterior: si hay viento o lluvia, lo importante es que la chaqueta corte el aire y te permita regular temperatura (cremallera, ventilaciones). Si la llevas, que sea la que realmente usarías en carrera, no una “de emergencia” que nunca has probado.

Consejo de veterano: si el día está cambiante, compensa más llevar una capa extra ultraligera que abrigue al pararte (o en una bajada larga) que sumar una prenda gruesa que luego estorbe.

2) Guantes: el detalle que decide tu carrera

Hay gente que tolera el frío… hasta que intenta abrir un gel con dedos rígidos. En invierno, los guantes son casi siempre obligatorios de facto.

Opción 1: guante fino para correr y manipular bastones, soft flasks y cierres.

para correr y manipular bastones, soft flasks y cierres. Opción 2: mitón/guante más cálido (o segunda capa) si hay cota alta, viento o lluvia.

(o segunda capa) si hay cota alta, viento o lluvia. Extra que funciona: guantes mojados = problema. Si prevés agua, valora material que no se empape o llevar un recambio si el reglamento y tu mochila lo permiten.

3) Cabeza y cuello: calor barato, rendimiento caro si lo olvidas

Un buff bien usado vale por dos prendas: cuello, orejas, incluso gorro improvisado. Si hay viento, un gorro fino o cinta puede darte una sensación térmica mucho mejor sin añadir peso.

4) Frontal: no solo “llevarlo”, sino que alumbre de verdad

En invierno anochece pronto y muchas carreras te mandan al monte con margen justo. Aquí no hay postureo: potencia útil, batería fiable y ajuste que no rebote.

Prioriza un frontal con haz equilibrado (cerca y lejos) para bajar seguro.

(cerca y lejos) para bajar seguro. Lleva la batería cargada y, si el reglamento lo exige, pilas/batería de recambio .

. Pruébalo antes: si el botón es un infierno con guantes, lo será el doble con frío.

5) Pies secos (o al menos, controlados)

No existe la zapatilla milagro para barro, frío y piedra, pero sí hay una realidad: calcetín y ajuste. Un calcetín técnico que gestione humedad y una talla bien afinada reducen rozaduras. Si hace mucho frío o hay nieve, suma estrategia: ritmo controlado para no acabar con pies helados por falta de circulación.

6) Mochila y “obligatorio”: lo que te salva de verdad

La mochila de invierno debe permitir acceder rápido a lo importante: chaqueta, guantes, buff y frontal. Y un clásico que muchos infravaloran: manta térmica (siempre) y teléfono protegido (bolsa estanca o bolsillo seguro). En días feos, lo crítico es poder parar sin enfriarte de golpe.

7) Nutrición e hidratación: el frío engaña

En invierno bebes menos porque no “apetece”, pero sigues perdiendo líquidos. Solución práctica: sorbos regulares y, si puedes, líquidos templados en avituallamiento. Y ojo con geles y barritas: con frío se vuelven más difíciles de manejar. Si compites, lleva al menos un formato que puedas abrir con guantes.