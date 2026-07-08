Erik Noya y Leslie Romero estarán en GRAVITEO para reinar en la escalada de velocidad

Pocos deportes condensan tanta tensión en tan poco tiempo como la escalada de velocidad. Un muro de 15 metros, una pared con la misma inclinación y los mismos agarres en cualquier lugar del mundo, y dos atletas subiendo en paralelo a una velocidad que cuesta creer hasta que la ves en directo. El viernes 17 de julio, ese espectáculo llegará al Circuit de Barcelona-Catalunya dentro del GRAVITEO Urban Sports Festival, organizado por PRENSA IBÉRICA y que acogerá la única prueba de la World Climbing Europe Series Speed prevista en España esta temporada.

El cartel reunirá a 37 escaladores de 14 países y sitúa a España en un papel protagonista que hace apenas unos años habría resultado impensable. Erik Noya, octavo en el ranking actual de la World Climbing Series con 2.310 puntos acumulados, está en el top-10 global de la disciplina. Noya llega al Circuit con el récord nacional en su haber: 4,94 segundos, una marca lograda durante la ronda clasificatoria de la Copa del Mundo en Wujiang que le sitúa entre los referentes europeos de la modalidad.

En femenino, el nombre es Leslie Romero, décima del mundo con 2.198 puntos. Su historia merece contarse: nacida en Venezuela, con doble nacionalidad española, Romero tuvo que esperar hasta el último momento para confirmar su plaza en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde llegó hasta cuartos de final y se colgó el diploma olímpico ante la que entonces era la mejor del mundo, la polaca Aleksandra Mirosław. Aquella actuación en París fue el espaldarazo definitivo para una atleta que lleva años reclamando más visibilidad para la velocidad española. Su récord nacional está en 6,86 segundos. En GRAVITEO competirá en casa y con la motivación extra de hacerlo ante un público que en su mayoría la descubrirá ese día.

Leslie Romero / Cedida

Junto a ellos, Carla Martínez, vigésima del mundo y campeona de España, completa un trío nacional de alto nivel. En masculino, Miguel Gómez, también presente en Cracovia, y Unax Uterga, campeón de España en 2024, son las otras cartas fuertes del equipo. En total, ocho hombres y seis mujeres con licencia española subirán al muro del Circuit.

Ucrania, uno de los grandes rivales

El bloque internacional tiene sus propias referencias. Ucrania llega con dos atletas del top-15 mundial: Hryhorii Ilchyshyn (12º, 2.059 puntos) y Yaroslav Tkach (13º, 2.015 puntos), lo que convierte a la delegación ucraniana en una de las más peligrosas del campo de salida.

Austria presenta seis atletas encabezados por Lukas Knapp y Lukas Windischer, Italia llega con cinco representantes con Marco Rontini y Alessandro Giorgianni, y Alemania confía en Andrin Zedler y Aodhan Umlauf. Francia, Gran Bretaña, Eslovenia, Suiza y Australia completan un cuadro de salida de nivel continental real.

El programa del viernes arranca a las 16:00 horas en España con la sesión de práctica, seguida de las clasificatorias a las 17:30 (primero femenino, luego masculino) y las finales a partir de las 19:00, con ceremonia de entrega de premios al cierre.

La entrada al festival GRAVITEO es gratuita mediante inscripción previa.