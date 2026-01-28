El equipo olímpico de esquí de montaña compite este fin de semana en Boí Taüll, última prueba antes de los Juegos de Invierno

La Federación española de esquí de montaña (FEDME) y Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña (FGC) han presentado hoy el equipo olímpico que participará en los Juegos de Invierno que se celebrarán del 6 al 22 de marzo en Milano-Cortina y donde, por vez primera, esta disciplina deportiva es olímpica. Y también las últimas pruebas del circuito regular de la Copa del Mundo de Sprint y Relevos Mixtos que se disputarán este próximo fin de semana (31 de enero y 1 de febrero) en la estación de montaña de Boí Taüll y que serán justo las últimas antes de que los deportivos se marchen a los JJOO.

La presentación, que ha tenido lugar en el Museo Olímpico y del Deporte Joan Antoni Samaranch, ha contado con la participación del presidente de la FEDME, Bernat Clarella; el presidente de FGC, Carles Ruiz Novella; el secretario general de Deportes, Abel Garcia; el director de Deportes del Comité Olímpico Español (COE), Ricardo Leiva Roman; y tres de los cuatro integrantes del equipo olímpico que irán a los Juegos, los catalanes Oriol Cardona, Maria Costa y Ot Ferrer, acompañados del resto de integrantes del equipo español de esquí de montaña. La cuarta miembro del equipo español, la andaluza Ana Alonso, inicialmente prevista, finalmente no ha podido asistir aunque ha intervenido en el acto a través de un vídeo grabado. También ha participado el presidente de la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña (FEEC), Jordi Merino Urbano, y la presidenta de la Federación Andaluza de Deportes de montaña, Escalada y Senderismo (FADMES), Maria Luz Arraez Hidalgo.

El secretario general de Deportes ha declarado: "Este próximo fin de semana, en Boí Taüll veremos en acción a deportistas catalanes que tienen muchas opciones de ganar las primeras medallas olímpicas en esquí de montaña por nuestro país. Para el Gobierno, es un orgullo ver que los deportistas catalanes son mayoría en la delegación estatal, tanto en esquí de montaña como en el de la global de la de la de la de la de la española". de mejorar este potencial y que nos aporte más éxitos de futuro, estamos trabajando en el nuevo plan ARC 360. Queremos transformar el actual modelo catalán de alto rendimiento y tecnificación deportiva poniendo al deportista en el centro para que tenga las mejores condiciones e instalaciones para prepararse y sobresalir a la élite”, ha añadido.

El presidente de Ferrocarrils ha destacado la trayectoria de Boí Taüll al acoger competiciones internacionales de esquí de montaña: "La estación lleva cuatro años consecutivos, y con éste ya serán cinco, siendo sede de campeonatos de Europa, Campeonatos del Mundo y Copa del Mundo de esquí de montaña. Este 2026, volveremos a reforzar el evento deportivos, a la vez que el de todo el Valle de Boí, como territorio con una gran capacidad de acogida”. Y ha añadido: "Este fin de semana, Boí Taüll volverá a será el epicentro mundial del esquí de montaña y este año nos hace especial ilusión por el debut de los deportistas en los Juegos Olímpicos". Carles Ruiz también ha destacado el hecho de que la competición de Skimo se disputa mientras la estación sigue abierta para los visitantes.

El presidente de la FEDME ha puesto en valor el hecho de que "por primera vez el equipo olímpico español consta de cuatro representantes de la FEDME en la modalidad de esquí de montaña, un trabajo que viene de muy lejos y que nos ha permitido llegar a obtener la máxima participación que puede alcanzarse en nuestras modalidades". "Estamos orgullosos del camino recorrido hasta ahora y representar a España en un juegos olímpicos donde tenemos posibilidades de obtener éxitos. La prudencia nos invade y nos da la serenidad para poder afrontarlos con las máximas garantías", ha añadido.

El Director de Deportes del COE ha señalado que "para el Comité Olímpico Español es un orgullo que cuatro deportistas de la FEDME formen parte del Equipo Olímpico Español en los Juegos Olímpico de Invierno de Milano-Cortina 2026. Alcanzar la máxima participación en un debut olímpico no es nada sencillo y vosotros lo he conseguido". "Este hito es el resultado del esfuerzo de los deportistas, de sus equipos técnicos y del trabajo constante que se realiza desde todos los ámbitos de la federación. Una tarea que se ha traducido en excelentes resultados a lo largo de todo el ciclo olímpico y que nos permite afrontar Milano-Cortina 2026 con ilusión y compromiso con el recorrido". deportistas.

El equipo olímpico de la FEDME

El equipo olímpico de esquí de montaña de FEDME afronta el debut histórico de esta especialidad deportiva en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 con un conjunto de deportistas de primer nivel internacional:

• Oriol Cardona Coll, natural de Banyoles, competirá en las pruebas de Sprint y Relleus Mixtos. Es campeón del mundo de Sprint en Morgins 2025, subcampeón mundial de Relevos Mixtos el mismo año, campeón de Europa de Sprint y de Relevos Mixtos en Flaine 2024, además de campeón del mundo de Sprint en Boí Taüll 2023 y campeón de Europa en Boí Taüll 202 europeas en categoría senior.

• Ana Alonso Rodríguez, de Granada, participará también en Sprint y Relleus Mixtos. Fue plata mundial en Relevos Mixtos en Morgins 2025, campeona de Europa en Relevos Mixtos y subcampeona europea en Sprint en Flaine 2024. Además, finalizó tercera en la clasificación general final de la Copa del Mundo de Sprint 2025, consolidándose como una de las atletas más regulares.

• Maria Costa Díez, nacida en Santpedor, competirá en Sprint y Relleus Mixtos. En los Juegos Olímpicos de la Juventud de Lausana 2020 se proclamó campeona en Sprint y logró el bronce en Relevos Mixtos, confirmando su proyección internacional desde categoría juvenil.

• Ot Ferrer Martínez, de Berga, disputará igualmente las pruebas de Sprint y Relleus Mixtos. Entre sus principales éxitos destacan la plata mundial de Sprint en Villars 2019, el bronce mundial sub-23 en Morgins 2025 y el bronce en Sprint y en Relevos Mixtos en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Lausana 2020.

Este cuarteto representa el presente y el futuro del esquí de montaña español en una cita histórica, marcada por la primera participación olímpica de esta disciplina en unos Juegos de Invierno.

La última prueba de la Copa del Mundo, en Boí Taüll

Los cuatro integrantes del equipo olímpico competirán precisamente este fin de semana en la estación de montaña de Boí Taüll, gestionada por FGC, que acoge de nuevo una competición internacional del circuito de la Copa del Mundo de la ISMF. La estación será el escenario de la última prueba del circuito regular antes de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026, convirtiéndose en un termómetro clave para medir el estado de forma que las diferentes delegaciones llegarán a la gran cita olímpica.

Más de 180 deportistas de 28 países se citarán los próximos 31 de enero y 1 de febrero en Boí Taüll para competir en las pruebas de Sprint y Relleus Mixtos, ambas modalidades olímpicas.

Desde 2022, Boí Taüll se ha consolidado como una sede destacada del esquí de montaña a escala internacional, acogiendo competiciones de primer nivel como los Campeonatos de Europa (2022), los Campeonatos del Mundo (2023) y consolidándose como sede de la Copa del Mundo desde 2024.

Una trayectoria que, sumada al privilegiado entorno del Valle de Boí ya la sinergia entre deporte y patrimonio natural y cultural, así como a unas condiciones óptimas de altitud, orientación, infraestructuras y servicios, refuerza su papel clave como sede de referencia dentro del calendario internacional del ISMF.

Situada en el Pirineo de Lleida, en la comarca de la Alta Ribagorça, Boí Taüll ofrece todo lo necesario para el deporte de invierno. Disfruta de una localización privilegiada, encarada al norte ya las puertas del Parque Nacional de Aigüestortes y el Estany de Sant Maurici. Ofrece un dominio esquiable de 550 ha, con más de 45 kilómetros de pistas de esquí. Además, cuenta con la cota esquiable más alta del Pirineo (cota máxima de 2.751 my cota mínima de 2.040 m), 43 pistas de esquí y 4 itinerarios de esquí de montaña: Bassetes, Puerto de Erta, Mussoles y Torlluçà.

Ferrocrrils, como empresa sensible con el entorno natural demostrada a lo largo de los años, medirá el impacto de la competición términos de CO₂ para minimizar sus impactos. Una vez obtenido el resultado de la huella de carbono, las emisiones resultantes se compensarán con la compra de créditos climático de gestión forestal que ofrece la Generalitat. En la edición del pasado año, FGC adquirió 2 créditos del Proyecto de la Cuenca Segre-Rialb con el que se compensaron las emisiones producidas. El objetivo es que el evento deportivo sea “Net Zero” en cuanto al impacto de emisiones.

Los horarios de la retransmisión

Como en otras ocasiones, pero esta vez por el importante interés como última prueba preolímpica, Televisió de Catalunya retransmitirá en directo los dos días de competición a Boí Taüll. Los horarios son:

• El sábado, 31 de enero, se disputará la prueba de Sprint. De 9:50 ha 10.45 h se harán los cuartos de final y se retransmitirán por Esport3. Las semifinales y finales serán de 10:55 ha 12:15 h y se podrán ver por TV3.

• El domingo, 1 de febrero, se disputará la prueba de Relevos Mixtos. La retransmisión será por TV3 de 10:25 ha 11:45 h, cuando están previstas las finales.