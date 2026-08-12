La tenaz lucha de Almudena Cid: "Hay deportistas de élite que no pudieron jubilarse y a los que su carrera solo les dejó dolor"

Almudena Cid (Vitoria-Gasteiz, 1980) se ha propuesto poner fin a la discriminación histórica que han sufrido los deportistas de alto nivel: profesionales que han entregado su vida y su cuerpo a la alta competición sin que, en muchos casos, esos años aparezcan reflejados en su vida laboral y les permitan acceder a una jubilación digna. El primer gran avance se produjo el 18 de marzo de 2026, cuando salió a audiencia pública un proyecto de real decreto para reconocer como cotizados determinados periodos de actividad de los deportistas profesionales.

Sin embargo, todavía queda camino por recorrer hasta que la regularización alcance todas las disciplinas y casuísticas. En conversación con SPORT, Cid confía en que el proceso termine beneficiando a todos los compañeros por los que ha dado la cara durante los últimos años. Ella sabe bien lo que significa derribar barreras: fue la única gimnasta rítmica que disputó cuatro finales olímpicas y desafió la temprana fecha de caducidad impuesta en su disciplina, en la que compitió hasta los 28 años. Tras una retirada compleja, terminó reconciliándose con la gimnasia gracias a Paloma del Río.

Pregunta. ¿Cómo nació su lucha por una jubilación justa para los deportistas de alto nivel?

Respuesta. De una conversación con una compañera a la que encontré trabajando en la sección de deportes de unos grandes almacenes. Le dolía la espalda y me hablaba con una cara que me generó mucha tristeza, porque no recordaba su paso por el deporte con orgullo. Me dijo: "Lo único que me ha quedado es este dolor de espalda, porque no tengo nada reconocido en mi vida laboral de aquellos años".

La actriz Almudena Cid posa tras el pase gráfico de la obra 'Una historia de amor' en el Teatro Infanta Isabel. / Antonio Gutiérrez / Europa Press

Yo también lo había pensado muchas veces. Entonces me dijo: "Si alguien puede hacer algo, eres tú u otra persona conocida del mundo del deporte". Evidentemente, hay gente mucho más conocida, como Nadal, pero le contesté que iba a hacer todo lo posible por nosotras y por todos los deportistas.

Primero llamé a Lola Fernández-Ochoa, de la Fundación Blanca Fernández Ochoa, para pedirle su apoyo. Me dijo que por supuesto. Creo que el motor y la energía nos los da Blanca, porque sentimos que existe una deuda con el cuidado del deportista. Ese cuidado pasa por reconocer los años de vida laboral, porque, si no, corres el riesgo de que del deporte solo te queden las patologías.

Después se incorporó María Laffitte, abogada especializada en derecho laboral y deportivo. También acudimos a UGT porque necesitábamos un sindicato: los deportistas no tenemos uno. Hemos creado una estructura muy buena y hemos ido incorporando representantes de todos los deportes para que conocieran lo que estábamos haciendo. Tenemos un grupo llamado Jubilación Justa en el que informamos de cada paso. Es un grupo de información, no de opinión, porque existe un equipo matriz que se encarga de gestionarlo todo.

La reivindicación nace de una conversación con una compañera a la que encontré trabajando en la sección de deportes de unos grandes almacenes. Le dolía la espalda y me hablaba con una cara que me generó mucha tristeza, porque no recordaba su paso por el deporte con orgullo. Me dijo: "Lo único que me ha quedado es este dolor de espalda, porque no tengo nada reconocido en mi vida laboral de aquellos años" Almudena Cid — Exgimnasta olímpica

P. ¿En qué punto se encuentra actualmente el proceso?

R. Estamos muy contentos porque ya hemos conseguido que salga a audiencia pública la primera fase. Afecta a deportistas que tenían un contrato profesional, pero que en su momento no pudieron cotizar porque su disciplina todavía no estaba integrada en el Régimen General de la Seguridad Social.

Después está la segunda fase, que afecta a los deportistas de alto nivel de disciplinas como el judo, el taekwondo, la gimnasia o la natación, que nunca hemos tenido un empleador reconocido. Es increíble. De toda la pirámide federativa, los únicos que no están dados de alta son los deportistas.

Actualmente pueden darse de alta como autónomos, pero tienen que adelantar de golpe las cuotas de todo el año para que después se les devuelva ese dinero. ¿Qué autónomo paga todas las cuotas del año por adelantado? El deportista, que quizá ni siquiera dispone de una beca suficiente para hacerlo.

El Consejo Superior de Deportes está muy implicado. Ya hemos mantenido reuniones con el CSD y con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. La primera fase debe articularse mediante un real decreto y queremos que no se tengan en cuenta únicamente los contratos físicos.

Hay deportistas de los años ochenta que ya no conservan esos documentos. Una federación también debería poder acreditar su carrera deportiva. Nos falta la fase más importante, que es la de los deportistas de alto nivel que nunca tuvieron un empleador. Y después está la tercera, que afecta a los deportistas actuales: queremos que la cotización sea obligatoria para detener esta bola de nieve.

P. En la gimnasia resulta todavía más llamativo porque muchas deportistas ingresan en centros de alto rendimiento siendo menores de edad.

R. Somos menores a las que sacan de casa, trasladan a Madrid y colocan bajo un régimen de trabajo con unas obligaciones muy concretas. No puedes hacer lo que te dé la gana. Tienes horarios, normas y prohibiciones. Estás dentro de un sistema laboral aunque legalmente no te consideren trabajadora. Éramos profesionales del deporte.

Probablemente no podremos cotizar los años en los que teníamos catorce años porque jurídicamente sería muy complicado, pero debe encontrarse una fórmula para que el mayor número posible de años quede recogido en nuestra vida laboral.

No pedimos que nos regalen años. Queremos que, cuando llegue el momento de jubilarnos, podamos utilizar años que realmente hemos dedicado a nuestra profesión. Hay deportistas muy conocidos que todavía no pueden jubilarse. Fernando Romay, por ejemplo, todavía no puede hacerlo. Es alucinante.

Cuando me retiré tenía un contrato con El Hormiguero. Hacía una sección un día a la semana, los jueves. Iba cuatro días al mes y cobraba prácticamente lo mismo que por un mes entero de beca y de entrenamientos. Cuatro intervenciones de quince minutos equivalían económicamente a entrenar ocho horas diarias, de lunes a sábado, durante todo un mes. Aquello me hizo reflexionar muchísimo Almudena Cid — Exgimnasta olímpica

P. Su situación fue distinta, porque llegó a la retirada con un plan alternativo. ¿Cómo lo preparo?

R. Me retiré después de llevar ocho años elaborando mi retirada. Desde el año 2000 intentaban retirarme por una cuestión de edad y aquello me obligó a pensar en el futuro. Tuve una pelea pública y acudí a los medios de comunicación. Recuerdo que fui a la Agencia EFE y acabó saliendo todo.

Cuando me retiré tenía un contrato con El Hormiguero. Hacía una sección un día a la semana, los jueves. Iba cuatro días al mes y cobraba prácticamente lo mismo que por un mes entero de beca y de entrenamientos. Cuatro intervenciones de quince minutos equivalían económicamente a entrenar ocho horas diarias, de lunes a sábado, durante todo un mes. Aquello me hizo reflexionar muchísimo.

Me fui a los Juegos de Pekín sabiendo que tenía esa aparición en El Hormiguero y que, de momento, me daría algo. Allí me fueron poniendo en distintos papeles: de cajera, en sorteos, como la chica de las agujas del reloj… Y pensé: "Esto me gusta". Entonces empecé a formarme como actriz. Descubrí que me gustaba interpretar papeles y todo comenzó de ese modo.

La española Almudena Cid tras finalizar su ejercicio con el aro en la final individual de gimnasia rítmica de los Juegos Olímpicos, que supusieron su retirada. / JULIO MUÑOZ / EFE

P. Después llegó la escritura y, especialmente, los libros infantiles de Olympia. ¿Qué han significado para usted?

R. Siempre he escrito para ordenar mi vida. Olympia ha supuesto muchísimo. Primero, porque me permitió ordenar mi paso por el deporte, que es algo enorme. Y, segundo, porque pude llenar para otras generaciones un vacío que yo había sentido durante mi infancia en relación con la lectura.

P. ¿Existen más similitudes entre la gimnasia y la interpretación de las que se pueden percibir desde fuera?

R. Muchas. En los dos mundos preparas algo durante mucho tiempo sin que nadie lo vea y después lo muestras. En el teatro y en la televisión también te expones ante el público, aunque sean ámbitos diferentes. En la interpretación te marcas posiciones, haces una italiana o tienes que trabajar con las cámaras.

Cuando estás rodando, casi no dispones de tiempo para ensayar. Yo venía de repetir, repetir y repetir. De repente, no tenía la posibilidad de hacerlo, pero sí contaba con la capacidad de resolución que había desarrollado en el deporte. Si durante un ejercicio el aparato no iba bien, me alargaba un poco más para llegar. Si una diagonal me llevaba hacia un foco, la cambiaba.

De pronto empecé a activar herramientas procedentes del deporte que me resultaban muy útiles para la interpretación. También está la conciencia corporal. Si tengo que interpretar a una mujer con una patología y un hombro caído, sé cómo colocar ese hombro mientras continúo hablando. La gente puede pensar: "Ahora quiere ser actriz". No. Ya tenía muchísimos mecanismos incorporados. La transición tenía coherencia.

Comentar gimnasia en televisión con Paloma del Río hizo que me reconciliara con el deporte desde otro ángulo y comprender que quizá todo lo que me había sucedido no era estrictamente personal. Simplemente era una mujer reivindicativa. Continúo siéndolo. Llevo en el ADN la lucha por aquello que me parece lógico y justo Almudena Cid — Exgimnasta olímpica

P. Tampoco se desvinculó completamente de la gimnasia. ¿Qué papel desempeñó Paloma del Río?

R. Comentar gimnasia me da algo de dinero, pero no es mi trabajo porque no es algo permanente. No es como el fútbol, donde hay partidos todas las semanas. Puedo comentar Europeos o Mundiales, pero no vivo de la rítmica. Lo hago porque es una pasión. Paloma del Río insistió en 2011, tres años después de mi retirada, en que quería tenerme a su lado. Yo le decía que ni de coña, porque había terminado muy mal con la Federación. Pero ella insistió: "Tienes que volver".

Almudena Cid, el día que recibió el Premio Extraordinario Valores del Diario SPORT. / DAVID RAMIREZ

P. ¿Le ayudó a reconciliarse con la gimnasia?

R. Sí, me permitió reconciliarme con ella desde otro ángulo y comprender que quizá todo lo que me había sucedido no era estrictamente personal. Simplemente era una mujer reivindicativa. Continúo siéndolo. Llevo en el ADN la lucha por aquello que me parece lógico y justo.

Yo solo pedía poder entrenarme con mi equipo en Barcelona y no tener que hacerlo obligatoriamente en Madrid. Tuve que afrontar ocho años de consecuencias por defenderlo. Paloma me ayudó a volver y a transmitir lo que hacen las gimnastas de la selección desde un lugar sano.

P. España ha conquistado tres oros en el Europeo de Varna y afronta con optimismo el Mundial de este verano. ¿Cómo valora el momento actual de la gimnasia rítmica española?

R. Estamos a tope. El conjunto ha hecho las cosas de una manera increíble. Lo importante no es cómo empiezas la temporada, sino cómo la terminas y cómo llegas a las grandes citas. En Varna consiguieron tres oros europeos. Alba Bautista también está obteniendo muy buenos resultados y Daniela Picó ha realizado un trabajo extraordinario. Acaba de proclamarse campeona de España. Estamos en un momento en el que tanto las individuales como el conjunto están haciendo un trabajo magnífico. Ahora habrá que comprobar cómo llegan al Mundial de Frankfurt, que es otra cita muy importante.

Contribuí a romper el techo de cristal de los veinte años. Me parece alucinante decirlo: veinte años. En cualquier empresa puedes continuar trabajando con cincuenta, pero en la gimnasia parecía que a los veinte ya estabas acabada Almudena Cid — Exgimnasta olímpica

P. Finalmente, ¿cuál considera Almudena Cid que es su legado, dentro y fuera de la gimnasia?

R. Deportivamente, creo que contribuí a romper el techo de cristal de los veinte años. Me parece alucinante decirlo: veinte años. En cualquier empresa puedes continuar trabajando con cincuenta, pero en la gimnasia parecía que a los veinte ya estabas acabada.

Puse en valor que la experiencia, la sabiduría, la destreza con los aparatos y los años también pueden jugar a tu favor. El código te permite escoger aquello que te conviene ejecutar y prescindir de lo que no. Creo que ayudé a romper esa mentalidad entre jueces, público y entrenadoras. Ese es un buen legado.

También está la forma en la que me despedí, besando el tapiz. Ahora veo a muchas gimnastas ponerle un broche a su carrera de una forma parecida. Ese sería mi legado deportivo. En el plano personal, me quedo con esta lucha por los demás. No considero que sea algo extraordinario ni que se deba a que sea especialmente generosa. Creo que forma parte de nuestra responsabilidad por haber sido referentes. Lo veo como una obligación y una necesidad.