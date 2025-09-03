Entrevista exclusiva a "Maligno", campeón olímpico 2024 en BMX Freestyle

Uno de los viejos conocidos del Extreme Barcelona está de vuelta pero esta vez como campeón olímpico. El argentino José Torres Gil, mejor conocido como “Maligno”, logró una hazaña sin precedentes en el urban park de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde se consagró campeón olímpico con una primera ronda casi perfecta, alcanzando los 94.82 puntos con lo que fue una puntuación récord. A pesar de tener una segunda pasada sólida (92.12), fue su primer intento el que lo catapultó a lo más alto del podio logrando hacer historia por partida doble: esta medalla dorada no solo fue la primera para Argentina en París 2024, sino también la primera en BMX Freestyle en la historia del país sudamericano.

Pero su triunfo en la capital francesa queda muy lejos: ahora es turno del Extreme Barcelona 2025, una cita que el cordobés encara con mucha ilusión y una misión: “Realmente siento ansiedad de regresar a este evento, siempre lo disfruté y me encantó. Quiero divertirme y poder hacer un buen show para la gente que va a vernos”.

Jose Torres Gil, Maligno. Campeón olímpico 2024 / SPORT.es

La última vez que ‘Maligno’ nos visitó fue en 2021, consiguiendo la medalla de plata, y en 2017 terminó en victoria. Cuatro años después, volverá a competir en el Extreme Barcelona, queriendo demostrar su mejora tras tanto tiempo: “Soy consciente de que ha pasado mucho tiempo. Entrené mucho para hoy poder decir que mejoré y quiero que en este evento noten mi progreso”.

El Extreme Barcelona de este año contará con un cartel impresionante con varios riders olímpicos... aunque ningún campeón como él. Puede que ni el hecho de estar en el que probablemente sea el mejor momento -aunque tal y como él mismo asegura, “siempre se puede estar un poquito mejor”- de su carrera sea suficiente, ya que la competencia para hacerse con la victoria en la competición de BMX va a ser feroz, algo que ‘Maligno’ ya tenía claro que iba a ser así: “El Extreme Barcelona siempre llevó excelentes atletas, así que ya me esperaba saber que van bestias ahí”.

Sumar otro triunfo más en el Extreme Barcelona significa agrandar aún más su palmarés. Su oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 fue un antes y un después en su vida, no

tanto en él sino en todo lo que le rodea: “Sigo siendo el mismo y sigo haciendo las mismas cosas que hacía antes, pero es real que en mi vida cambiaron cosas luego de ganar los Juegos Olímpicos. Desde que hoy soy una voz que se escucha, hasta inversiones en nuestro deporte, oportunidades nuevas con compañías e incluso que la gente te reconozca y valore cuando estás por las calles”.

Maligno, exhibición BMX Freestyle / SPORT.es

Lograr ser valorado y reconocido como una gran estrella es complicado en el BMX y aún más en un país como Argentina, donde el fútbol es el deporte rey sin ningún tipo de discusión. A pesar de ello, ‘Maligno’ ha logrado ser un referente para muchos y ayudar muchísimo a la popularización del BMX: “Me siento valorado, me siento en paz ahora que se logró escuchar más nuestro deporte y que las personas hoy entiendan un poco más lo que practico. Claro que me siento orgulloso de ser una persona que probablemente lo vean como referente”.

Su figura como referente es mucho más pronunciada en los niños, que ven como hay vida más allá de un balón de fútbol y para quienes ‘Maligno’ tiene deberes: “Que se aferren al sueño que tienen, que no tengan miedo al fracaso, que no escuchen voces que quieran limitarlos. Continúen e intenten colocarse objetivos a cortos mediano y largo plazo, avancen sabiendo que habrá muchas complicaciones. Pero el sabor de haberlo intentado y haberlo logrado no lo olvidarán nunca más en su vida”.