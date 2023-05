Enrique Morcillo: “Si sigo en forma espero aguantar dos años más”

El rider del BUFF MEGAMO TEAM ha empezado con buen rendimiento la temporada de MTB. Lleva siete años en las filas del equipo y se ve con fuerzas para continuar compitiendo a este nivel.

Enrique Morcillo, ibicenco de 32 años, se ha consolidado como uno de los riders de MTB más destacados y respetados en su disciplina. En esta entrevista hace balance de su inicio de temporada y nos cuenta cuáles son sus próximos objetivos.

¿Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria en el mundo del mountain bike?

Ya llevo unos años compitiendo en la distancia de maratón en MTB y lo combino con el trabajo que tengo en el mundo de la náutica. Al final creo que, aunque seas ciclista profesional, dedicarle todo el día a esto no es necesario desde mi punto de vista. Entreno cuatro horas diarias y, aunque soy muy activo, tampoco me he planteado profesionalizarme en MTB y hacerlo a jornada completa, así que lo llevo bien.

¿Cuántos años llevas en las filas del equipo de MTB impulsado por BUFF, desde el año pasado con el patrocinio principal de MEGAMO?

Ya llevo años, deben ser seis o siete años con ellos. Me siento muy bien con el grupo de gente que lo forma y por el hecho de tener a Pau Zamora como manager del equipo. En el mundo del mountain bike creo que hay poca gente que controle como él y estar en un equipo con él apoyándolo me motiva. Siempre intento llegar lo mejor que puedo a las competiciones e intentar estar a la altura del BUFF MEGAMO TEAM.

¿Cómo ha empezado para ti esta nueva temporada?

Este inicio de temporada de momento me está saliendo bastante bien. Hicimos podio en la Leyenda de Tartessos, luego quedamos segundos en la Andalucía Bike Race y llegamos con buenas aspiraciones a la Cape Epic, pero por circunstancias no estuvimos a la altura. Mi compañero Hugo Drechou cogió una infección estomacal y yo estuve dos días que no me encontré bien. Ahora se acercan 15 días importantes y la semana que viene empezaremos La Rioja Bike Race y luego vendrá el Campeonato de España.

¿Cuál es tu zona de entrenamiento más habitual?

Mi lugar de entrenamiento habitual es una que tengo cerca de casa en Ibiza, en Port Sant Joan, entreno muy a gusto en esa zona. Quizás no hay montañas muy altas para hacer series de larga duración, pero me encuentro muy bien entrenando ahí. Si veo que la competición es importante, entonces me desplazo a Mallorca para terminar de dejar el motor a punto.

¿Tienes alguna carrera que te motive de manera especial?

Para mí la carrera de las carreras es la Cape Epic. Siempre tengo en mente hacer un podio en la general de esta prueba. Este año creo que fuimos con un equipo muy fuerte, con Hans Becking, Hugo Drechou, José Dias y yo, pero no salieron las cosas como esperábamos. Siempre queda esa espina clavada y queremos volver el año que viene para llegar lo mejor posible y a ver si suena la campana.

¿Hay Morcillo para rato encima de la bicicleta compitiendo a este nivel?

Si hacemos caso de Pau que dice que este año estoy más fuerte que nunca...(ríe). Si veo que no estoy a la altura de las circunstancias me tendré que retirar, pero si sigo así espero aguantar un par de años más.