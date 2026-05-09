Se entrenó durante meses para completar 7 maratones en una semana, pero un inesperado correo horas antes del viaje acabó cambiando todos sus planes

Lo que para la mayoría ya sería un reto casi imposible -completar una sola maratón tras meses de preparación física y mental-, para Michelle Khare terminó convirtiéndose en una prueba todavía más extrema: correr siete maratones en siete días seguidos y atravesar siete continentes distintos, enfrentándose a climas impredecibles, cambios horarios brutales y condiciones que podían complicarlo todo en cuestión de minutos.

Con ese objetivo viajó en noviembre de 2025 para participar en The Great World Race, una de las competiciones de resistencia más exigentes del planeta. Sin embargo, cuando ya estaba lista para arrancar la etapa más complicada del recorrido, en Wolf's Fang, Antártida, recibió una noticia inesperada que alteró por completo los planes que llevaba meses preparando.

Un correo que lo cambió absolutamente todo

Khare reconoce que, pese al tiempo invertido en entrenar y estudiar cada posible escenario, hay situaciones imposibles de controlar. Y precisamente esa capacidad de adaptarse a lo inesperado fue, según explica, lo que terminó marcando la diferencia durante la experiencia.

A diferencia de Kilgore y muchos otros corredores que ya habían experimentado las duras exigencias de la carrera, Khare solo había corrido dos maratones en su vida: el Maratón de Los Ángeles de 2017 y un ultramaratón en el Valle de la Muerte en 2022.

Michelle Khare tras finalizar la etapa antártica de la Gran Carrera Mundial / SPORT

Cuando aterrizó en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 15 de noviembre junto a otros 59 corredores, Khare tenía la sensación de que ya lo había calculado todo. Había repasado cada etapa en su cabeza durante semanas y confiaba en seguir el orden habitual de la competición.

La prueba suele arrancar en la Antártida, el tramo más duro de todos, para aprovechar que los participantes aún tienen las piernas frescas. Pero apenas unas horas antes de despegar hacia Wolf's Fang, la organización cambió los planes de golpe.

En un correo enviado esa misma noche, el director de carrera, David Kelly, explicó que las condiciones meteorológicas habían obligado a modificar el itinerario por seguridad. Primero correrían en Ciudad del Cabo y después viajarían en avión privado a la Antártida para afrontar allí la segunda maratón.

Noticias relacionadas

Ese inesperado giro obligó a todos a rehacer su preparación mental sobre la marcha. Lo que parecía una semana perfectamente estructurada se convirtió desde el primer momento en un ejercicio constante de adaptación.