Ni entrenar más ni levantar más peso: estos son los 5 errores más comunes en el gimnasio cuando quieres ganar músculo y perder grasa

Si estás en el gimnasio para ganar musculatura y perder grasa pero no estás consiguiendo ninguna de las dos cosas, esto posiblemente se deba a que estás cometiendo algunos de los errores que destaca Aarón Santos.

Los cinco errores que frenan tu progreso en el gimnasio

El entrenador personal y director técnico de Men's Health ha hablado recientemente de 5 errores que muchas personas cometen cuando entrenan en el gimnasio. Y el primero de estos tiene que ver curiosamente con la hidratación.

Santos señala que es importante mantener el músculo hidratado para evitar lesiones o pérdidas de rendimiento; no es cuestión de beber litros de agua, pero sí lo suficiente para que el cuerpo no se resienta de la pérdida de líquido.

También habla sobre cómo compararse con los demás es un error. Cada persona tiene un nivel, unos límites y objetivos diferentes en sus entrenamientos. Intentar levantar más peso del que se puede por orgullo puede acabar teniendo consecuencias negativas.

Asimismo, también enfatiza la necesidad de un buen descanso. La hipertrofia depende también de la recuperación: si el músculo no descansa, no puede repararse ni crecer correctamente. Sobreentrenar no ayuda a pesar de lo que te parezca.

Además, el entrenador personal señala que ir un solo día a la semana al gimnasio es insuficiente. Lo importante es mantener la rutina un mínimo de 3 días a la semana y sin alargar los descansos de manera que se rompa el ritmo del entrenamiento.

Y a pesar de esto último, el quinto error que señala Santos es no descansar debidamente entre series. No hay que parar más de 1-2 minutos entre series, especialmente si se busca llegar al fallo muscular. Pero hay que aprender a respetar el descanso.

En definitiva, para que los entrenamientos en el gimnasio surtan el efecto adecuado es clave mantenerse bien hidratado, entrenar con un peso adecuado a la persona, ser constante y descansar lo que necesite el cuerpo (pero sin excesos). Con todo ello, tus entrenamientos mejorarán significativamente.