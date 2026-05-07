El entrenamiento viral de solo 7 minutos que reduce barriga más rápido que el cardio tradicional

Cada vez más personas buscan ejercicios rápidos y efectivos para ponerse en forma sin necesidad de pasar horas en el gimnasio. En ese contexto, una rutina casera de apenas 7 minutos se ha convertido de la noche a la mañana en una de las alternativas más virales en redes sociales para reducir grasa abdominal y mejorar la condición física en poco tiempo.

El entrenamiento fue desarrollado por el fisiólogo del deporte Chris Jordan y está basado en ejercicios de alta intensidad hechos únicamente con el peso corporal

Se trata de un método que combina fuerza y resistencia mediante 12 ejercicios que se realizan durante 30 segundos cada uno, con descansos de apenas 5 segundos entre movimientos.

Entre los ejercicios incluidos destacan los jumping jacks, las sentadillas, las flexiones, las planchas abdominales, las zancadas y los fondos de tríceps apoyados en una silla. La clave de esta rutina está en mantener una intensidad elevada durante todo el circuito.

Calistenia / SPORT.es

Según explica Jordan, el entrenamiento debe realizarse a un nivel cercano al 80% del esfuerzo máximo para estimular la quema de grasa y activar varios grupos musculares al mismo tiempo.

Además, al tratarse de un circuito corto y dinámico, muchas personas consiguen mantener la constancia más fácilmente que con sesiones largas de cardio tradicional.

Son ya varios los estudios publicados en revistas científicas los que respaldan este tipo de entrenamientos. Una investigación publicada en el Journal of Sports Science and Medicine concluyó que las rutinas cortas de alta intensidad generan más motivación y adherencia que otros ejercicios más repetitivos.

Si te gusta la calistenia, el método se basa en ella, una disciplina que emplea el propio peso corporal para mejorar la fuerza funcional, la movilidad y la resistencia sin necesidad de equipamiento. ¿Por qué no lo pruebas?