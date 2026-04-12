Así es el entrenamiento de Miguel Ángel Silvestre para mantenerse en forma a sus 44 años

Miguel Ángel Silvestre es una de las caras más reconocidas de nuestro país. Además de ser un actor de gran renombre, también es un icono del fitness entre las celebridades españolas.

Recientemente, cumplió 44 años, y demuestra que sigue estando en una forma magnífica. Combina buena alimentación con un entrenamiento continuo. Y ha explicado cómo es que logra mantenerse tan bien.

"Trabajo de fuerza es sinónimo de salud. En alguna ocasión me gusta combinar el trabajo tradicional con sesiones donde el recorrido de resistencia sea rápido y explosivo para poder trabajar las fibras musculares tipo II o rápidas", dijo en sus redes sociales.

¿Y qué son las fibras musculares tipo II? También llamadas fibras rápidas, son un tipo de fibra del músculo esquelético que está especializada en movimientos rápidos, explosivos y de mucha fuerza, pero se fatigan antes que otras fibras.

De hecho, hay dos subtipos de fibras musculares tipo II:

Tipo IIa: rápidas pero algo más resistentes a la fatiga (mezcla entre fuerza y resistencia).

Tipo IIx (antes llamadas IIb en humanos): las más explosivas, pero también las que se cansan más rápido.

Si hay tipo II, obviamente también hay tipo I: son el tipo de fibra del músculo especializado en resistencia y esfuerzo prolongado. No generan tanta fuerza como las tipo II, pero pueden trabajar durante mucho tiempo sin fatigarse. De hecho, la mayoría de músculos que se encargan de mantenerte erguido durante el día están llenos de fibras de este tipo.

De esta forma, esas son las que más trabaja Miguel Ángel Silvestre para mantenerse más en forma. Según él, el trabajo de fuerza es el más importante para mantenerse sano a cualquier edad.