El entrenamiento de un hombre mayor de 60 años para conseguir músculos en su transformación física

Hace unos meses, el empresario Anand Mahindra compartió en redes sociales la transformación física de un hombre mayor de 60 años. En la publicación de X, anteriormente conocida como Twitter, el presidente del Grupo Mahindra mostraba un vídeo que se ha hecho viral.

Durante la grabación, este apasionado del fitness levantaba pesas y enseñaba sus músculos ante las cámaras. En el comentario citado, Mahindra elogiaba la forma física del hombre, cuyo término "persona mayor" se encontraba "totalmente fuera de lugar".

Además del cambio físico, la mentalidad del hombre fue lo que verdaderamente llamó la atención de los usuarios. "Es su actitud la que me motivará cada vez que haga mi entrenamiento con pesas", añadió.

No obstante, algunos comentarios han puesto en duda la capacidad de ganar masa muscular después de los sesenta años. En este contexto, el fisioterapeuta Will Harlow, ha publicado un vídeo de YouTube desarrollando este tema.

El divulgador está especializado en ayudar a personas mayores de 50 años a mejorar su fuerza. Según el especialista, es habitual que a partir de los sesenta años algunas personas sientan debilidad muscular en varias partes del cuerpo.

La pérdida de masa muscular, conocida como sarcopenia, perjudica la autonomía de las personas mayores. Por este motivo, los entrenamientos de fuerza son clave para mantener la independencia.

Un deportista senior hace flexiones / Freepik.

Durante las evaluaciones clínicas de Harlow, el experto suele observar cinco áreas musculares para determinar su vulnerabilidad: cuádriceps, glúteos, manguito rotador, núcleo y pantorrilla.

Ahora bien, es importante añadir rutinas seguras y adaptables a la condición física de cada persona para reducir el riesgo de lesión. Asimismo, ejercicios como las sentadillas en silla son una forma segura de entrenar los músculos.