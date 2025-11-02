El entrenamiento de Glen Powell, la nueva gran estrella de Hollywood: "Se trataba de músculos espejo"

Glen Powell (Texas, 1988) se ha convertido en una de las grandes estrellas de Hollywood. La actriz Jamie Lee Curtis no se equivocó cuando le advirtió que sería una "gran, gran estrella de cine". El éxito de películas como 'Top Gun: Maverick' y 'Anyone but You' le han colocado en la primera línea de la industria cinematográfica.

El intérprete de Austin ha tenido que luchar para conseguir papeles importantes en su carrera, pero su versatilidad en géneros como la acción y la comedia romántica le han convertido en uno de los rostros más populares de la cartelera.

No obstante, obtuvo mayor reconocimiento del público y de la prensa especializada con su actuación como Jake "Hangman" Seresin, en 'Top Gun: Maverick', película que protagonizó junto a Tom Cruise y Jennifer Conelly.

Durante la preproducción, Powell se estuvo preparando para alcanzar una de sus mejores condiciones físicas en pantalla. Por este motivo, la revista 'GQ' contactó con su entrenador, Nick Mitchell, fundador de 'Ultimate Performance', para hablar sobre su rutina de entrenamiento y alimentación.

En la secuela, "Hangman" es uno de los miembros del pelotón que juega un partido de fútbol americano en la playa de San Diego, California. Esta escena rinde homenaje a la película original, donde los protagonistas disputan un partido de voleibol.

En este contexto, Mitchell comentó al citado medio que "Top Gun es más caricaturesco, más exagerado. Para la escena de la playa, trabajamos en poses específicas. Cada pocos días le pedíamos literalmente que bajara los brazos y sujetara el balón, algo que se ha convertido en un meme, para ver cómo quedaba. Se trataba de músculos espejo".

Para el entrenador, el foco de la preparación estaba en grupo de trabajo determinado: "Nos centramos en los músculos de la parte superior del cuerpo y en su entrenamiento más funcional de la parte inferior", explica Mitchell.

"Desde los trapecios hasta los deltoides, la espalda, los abdominales y, obviamente, los brazos. Entrenábamos la espalda para mantener el equilibrio, pero no hacíamos sentadillas pesadas ni curls de piernas ni ese tipo de cosas", desarrolla el entrenador de fitness.

La nutrición también estuvo bajo la mirada de Mitchell, quien confiesa que "se trata de controlar las calorías en función del nivel de delgadez, y de controlar las calorías, en función de la energía, en función del rendimiento del gimnasio, entre otras cosas".