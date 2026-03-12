El secreto de Carlos Alcaraz con su rutina de entrenamiento: "Hay días que solo los dedico a hacer físico y no entreno tenis"

A pocas semanas del inicio del Torneo Conde de Godó, que se disputará en Barcelona del 11 al 19 de abril, muchos se preguntan cómo estará preparando Carlos Alcaraz su regreso a la competición. Y la respuesta, como casi todo en él, rompe los esquemas del tenis tradicional.

Un entrenamiento que desconcierta… pero funciona

Mientras otros jugadores exprimen cada minuto en pista, Alcaraz ha convertido en norma algo que para muchos sería impensable: no entrenar tenis todos los días.

Y no lo oculta. De hecho, lo resume con una frase que ya es casi un manifiesto: “Hay días que solo los dedico a hacer físico y no entreno tenis”.

Esta filosofía, que a primera vista parece arriesgada, es una de las claves de su evolución física y mental. Su equipo insiste en que descansar también es entrenar, y el murciano lo ha llevado al extremo con resultados que hablan por sí solos.

Carlos Alcaraz ya está en tercera ronda de Indian Wells 2026 / Europa Press

El físico, su arma silenciosa

Lejos de obsesionarse con la raqueta, Alcaraz dedica jornadas completas a fortalecer su cuerpo. Su rutina se basa en:

Bandas de resistencia y mancuernas para ganar fuerza sin perder movilidad. Pull ups, flexiones, sentadillas y zancadas, los básicos que hacen todos los deportistas y que nunca fallan. Saltos pliométricos y rotaciones con balón medicinal, los cuales son esenciales para su explosividad. Cardio en bicicleta y carreras cortas, para mantener la resistencia. Circuitos de movilidad, con el objetivo de evitar el máximo de lesiones posibles.

El objetivo no es solo estar fuerte, sino ser rápido, flexible y resistente. Por eso, aunque su musculatura ha aumentado, nunca lo veremos excesivamente voluminoso. Su cuerpo está diseñado para durar.

La mente también se entrena

Alcaraz lo tiene claro: el mayor enemigo no es el cansancio mental, sino las lesiones. Por eso, en sus días sin pista combina: trabajo físico en gimnasio, sesiones de recuperación, paseos, desconexión y tiempo con su equipo.

Una mezcla que le permite llegar fresco a cada torneo y evitar la saturación que tantos jugadores sufren.

¿Cómo estará entrenando ahora, a semanas del Conde de Godó?

Si algo hemos aprendido es que el joven tenista no sigue el manual clásico del tenis. Así que es muy probable que su preparación para el Godó esté marcada por: días completos sin tocar la raqueta, mucho trabajo de fuerza y movilidad y rutinas diseñadas para llegar sano, explosivo y mentalmente ligero.

Y sí, puede sonar extraño, pero su historial demuestra que este método funciona. Alcaraz no solo entrena para ganar, entrena para sentirse en el mejor estado de forma posible.