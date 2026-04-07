Los entrenadores de fuerza coinciden: "El error más frecuente es entrenar siempre con pesos demasiados ligeros y sin progresión"

Con el paso del tiempo, mantener y ganar músculo resulta más complicado. Al cumplir años, se produce una pérdida de firmeza en la piel debido a la falta de colágeno, entre otros factores. Por este motivo, muchas personas sufren de flacidez en los brazos, uno de los mayores problemas de la tonificación.

Coloquialmente, este efecto se conoce como alas de murciélago. Un problema estético que afecta a muchas personas, hombres y mujeres. En este contexto, la revista Semana ha consultado la opinión de dos entrenadores de fuerza, que coinciden en su análisis.

Los expertos creen que el verdadero problema es el cambio de estrategia, no la edad ni el paso del tiempo. "El problema es que se suele enfocar mal: se entrena mucho, pero no siempre se entrena bien", apunta José Ruiz (@malagaentrena), entrenador personal.

Por su parte, Manuel López, Personal Training Director de VivaGym, señala uno de los errores más habituales cuándo se intenta tonificar los brazos: "El error más frecuente es entrenar siempre pesos demasiados ligeros y sin progresión", comienza el preparador físico.

Las alas de murciélago se refiere a la flacidez y el descolgamiento de la piel en la cara interna de los brazos / MED Medicina Estética

"Muchas veces se repiten ejercicios con mancuernas muy pequeñas pensando que así se 'tonifica', pero el músculo necesita cierto estímulo para adaptarse", explica López al citado medio.

El entrenador personal apunta a la revista cuáles son los ejercicios más recomendados. "Otro fallo habitual es centrarse solo en ejercicios aislados (como tríceps o bíceps) y olvidar movimientos más completos. La clave está en combinar intensidad adecuada y ejercicios globales, no solo en 'mover el brazo'".

Entre levantar pesas o utilizar el propio peso corporal, López responde lo siguiente: "Ambas opciones son válidas, peor lo más efectivo suele ser combinarlas. El peso corporal (como flexiones) es muy útil para empezar y mejorar el control del cuerpo".

Según 'Malagaentrena', a cierta edad es más importante escoger la herramienta adecuada. Para José Ruiz, "en la mayoría de los casos trabajar con peso suele ser más eficaz porque permite ajustar mejor la carga y progresar de forma más clara".