Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tour de Francia hoyClasificación Tour de FranciaEtapa 3 Tour de FranciaCuadro MundialOyarzabalPartidos Mundial hoyManuelTopuriaToni NadalMercado Fichajes hoyMundial 2026Cuándo juega EspañaMáximos goleadores EspañaGoleadores Mundial 2026Ayuda mensual CatalunyaAire acondicionadoLey de Propiedad HorizontalJosema BeastBrahim MálagaCalendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

PILATES

Entrenadores y expertos en pilates coinciden: "Los movimientos pequeños y repetitivos pondrán tus músculos a tonificar"

Estas disciplinas, al ser combinadas, fortalecen los grupos musculares más grandes, al igual que los estabilizadores y accesorios

Este entrenamiento comienza con un calentamiento y luego se ejecuta en cuatro bloques concretos

Este entrenamiento comienza con un calentamiento y luego se ejecuta en cuatro bloques concretos / El Independiente

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Combinar diversos tipos de ejercicio suele ser clave en la consecución de un cuerpo más saludable y tonificado, pero fusionar los ejercicios de pilates y el entrenamiento de fuerza lleva el concepto aún más allá.

Al uno centrarse en fortalecer los grupos musculares más grandes y el otro en solidificar los músculos estabilizadores y accesorios, se consigue una rutina espléndida que abarca todas las necesidades, tal y como señalan la entrenadora de Nike e instructora de pilates Tara Bethune y el entrenador de fitness y experto en pesas rusas Marcus Martinez.

Este entrenamiento mezcla elementos de ambas disciplinas para preparar y ejecutar levantamientos de peso sensibles, por lo que empieza con un calentamiento y, después, se lleva a cabo a través de cuatro bloques específicos y concretos.

Primeramente, realizarás rotaciones torácicas para preparar tu espalda de cara al trabajo del core que se aproxima, por lo que se recomienda hacerlo como si estuvieses intentando aumentar tu altura, manteniendo las piernas firmes y aislando la parte superior del cuerpo.

Ahora, el bloque inicial se enfoca en movimientos de empuje, empezando con flexiones escapulares para activar los hombros y los músculos posturales. Así, mantén los codos levemente flexionados y el cuello estirado con la mirada justo por encima de las yemas de los dedos para alinear la columna.

El segundo bloque, de tracción, se manifiesta a través de elevaciones de cisne a Superman, las cuales preparan la espalda con la extensión y retracción de hombros. Posteriormente, se obtiene movilidad mediante la rotación interna y externa según la introducción de hombros de Pilates, para lo cual se recomienda usar pesas ligeras (entre 900 g y 2,25 kg), y finalizas con flexiones alternas para los bíceps, balanceando los brazos y concentrándote en la tensión para auténticamente desarrollar el músculo.

Para cerrar, culmina el entrenamiento con un ejercicio intenso, centrándote en los oblicuos y el core, seguido de flexiones de brazos para quemar grasa, y asegurándote de seguir los siguientes consejos para tener un éxito total:

Noticias relacionadas

  • Saca partido a las pausas más prolongadas seleccionando cargas que supongan un verdadero reto para el número de repeticiones fijado.
  • Si al concluir una serie notas que podrías haber realizado cinco repeticiones más, es momento de incrementar el peso, según aconseja el preparador Marcus.
  • Cuenta con diferentes pares de mancuernas cerca de ti: reserva las de mayor peso para los movimientos compuestos principales y las más livianas para el trabajo complementario.
  • Gran parte de los bloques se realizan por duplicado, de modo que se incrementa la intensidad en el segundo asalto para exprimir al máximo tus resultados.
  • Acompasa la respiración con la ejecución del ejercicio, soltando y tomando aire en cada una de las repeticiones, tal como señala la instructora Tara.
  • Adapta los ejercicios sin miedo. Variantes como la flexión a una mano asistida son complejas, pero Marcus y Tara siempre te ofrecerán alternativas para garantizar tu avance continuo.
Añádenos en Google