Los entrenadores coinciden: "A partir de los 60 años, entrenar la fuerza no se trata de levantar grandes pesos"

Hacer deporte y llevar una dieta equilibrada sigue siendo imprescindible para mantener un estilo de vida saludable. El ejercicio físico ayuda a las personas a conservar el peso ideal, reducir el riesgo de enfermedades crónicas y mejorar la salud mental, especialmente a partir de los 60 años, cuando el cuerpo empieza a notar más el paso del tiempo.

Lo que sí ha cambiado bastante es la forma de entender ese cuidarse. Cada vez más expertos coinciden en que no hace falta machacarse en el gimnasio ni seguir rutinas complicadas, ya que lo importante es moverse de forma constante y encontrar hábitos que se puedan mantener sin que supongan una obligación.

El entrenador personal Alfonso Coelho lo resume de una forma bastante clara: "A los 60, entrenar la fuerza no se trata de levantar grandes pesos, sino de mantener lo que realmente importa: autonomía, equilibrio, energía y calidad de vida".

Algo parecido pasa con caminar, que sigue siendo una de las recomendaciones más repetidas porque es sencillo y se puede hacer casi sin pensarlo. Durante mucho tiempo se habló de los 10.000 pasos diarios, pero ahora esa cifra ya no se toma como una regla fija.

El cardiólogo José Abellán lo explica de forma muy práctica: "A partir de unos 6.000 pasos diarios, vemos en medicina beneficio claro, sobre todo en personas más mayores, por encima de 60 años", así que la idea es más moverse cada día que llegar a un número exacto.

Caminar / Pasear / SPORT.es / Sport

También el trabajo de fuerza ha ido ganando importancia con la edad, aunque siempre desde un enfoque adaptado. El experto en ciencias del deporte Juan Carlos Colado lo resume diciendo que este tipo de ejercicio "mejora el equilibrio, fortalece piernas y core, reduce el riesgo de fracturas, devuelve seguridad al caminar y mejora la calidad de vida".

Sin embargo, cosas tan simples como subir escaleras también cuentan, hasta el punto de que el médico internista Mauricio González lo describe de forma muy gráfica: "Subir escaleras no es un ejercicio ligero: es casi como correr".

Noticias relacionadas

El doctor insiste en que este tipo de gestos cotidianos pueden marcar una gran diferencia si se mantienen en el tiempo, especialmente en edades avanzadas.