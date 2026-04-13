Los entrenadores coinciden: "A partir de los 40 años, los hombres recurren al método 2-2-2"

Todos aquellos que buscaban resultados rápidos en cuanto a cambio físico, recurrían durante años a los llamados entrenamientos intensos y frecuentes. Sin embargo, con el paso del tiempo, este enfoque puede acabar pasando factura, especialmente a partir de los 40 años.

El desgaste articular, la fatiga acumulada y la pérdida de flexibilidad son tan solo algunas de las consecuencias más habituales. Por eso, cada vez son más los entrenadores que apuestan por cambiar el enfoque hacia métodos algo más sostenibles.

Uno de los que más popularidad está ganando estos años es el conocido como método 2-2-2. Según explican expertos como Alain González, este sistema permite mantener la fuerza sin poner en compromiso la recuperación muscular, especialmente cuando hablamos de hombres mayores de 40 años.

Entrenamiento de hombre fuerte en el gimnasio / Freepik

La base del método es muy simple: realizar dos entrenamientos semanales, con dos series por ejercicio. Aunque pueda parecer poca cantidad, la clave se sitúa tanto en la intensidad como en la ejecución.

Cada sesión se centra en trabajar el cuerpo completo con patrones básicos de movimiento. Esto incluye ejercicio para piernas, pecho, espalda, brazos y hombros, por lo que hablamos de un entrenamiento muy completo.

Además, los entrenamientos se realizan en días alternos, permitiendo entre dos y tres días de descanso que fomentan la recuperación muscular. Otro punto clave es que cada serie debe ejecutarse cerca del fallo muscular. Es decir, buscando la máxima tensión posible en cada repetición para estimular el crecimiento.

¿Y cuáles son sus principales beneficios? A grandes rasgos, destaca una recuperación más rápida y una menor sensación de agotamiento. Esto lo convierte en una opción ideal para personas con molestias en las articulaciones.

Por si fuera poco, los resultados visibles en menos tiempo ayudan a mantener la motivación que suele desaparecer en otras rutinas de ejercicio con resultados mucho más lentos.