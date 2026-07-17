Los entrenadores ya coinciden: "Las mujeres que entrenan fuerza viven más. Dedicándole menos tiempo obtienen mejores resultados que los hombres"

En ocasiones, las personas que quieren perder peso suelen comenzar por hacer una dieta más restrictiva y entrenamiento de cardio. Hacer ejercicio aeróbico de manera regular y tener una alimentación equilibrada es correcto y forma parte de tener hábitos de vida saludables.

No obstante, el entrenamiento de fuerzasuele ser el gran olvidado para los principiantes. El músculo es un exponencial de salud para cualquier persona, pero los expertos coinciden en los múltiples beneficios que tiene para las mujeres. Por este motivo, la creadora de contenido Paula Díaz (@its.pauladiaz) ha compartido una publicación destacando este tipo de ejercicios.

Una mujer entrenando en el gimnasio / .

"Para tener un cuerpo sano tienes que cuidar tu alimentación y hacer deporte, amigas. No hay misterio. El ejercicio de fuerza siempre será un acierto, una vez que lo cumplas puedes hacer los demás deportes/actividades que te apetezca", comenta Díaz. En el vídeo, la malagueña comparte un extracto de la entrevista del pódcast 'A lo grande' a Carla Romagosa.

En esta conversación, la nutricionista destaca un estudio que determina que "las mujeres que entrenan fuerza, literalmente viven más". De hecho, las estadísticas muestran que levantar pesas un par de horas semanales ya tiene beneficios para la salud: "Las que entrenan entre una y dos horas a la semana tienen hasta un 29% menos de riesgo de morir que aquellas que no entrenan nada".

Según la divulgadora, cuando el entrenamiento de fuerza y la ganancia de músculo se combina con actividades físicas de cardio los beneficios aumentan considerablemente: "Pero, si además combinan la fuerza con algo de ejercicio aeróbico, que te falte el aire, nadar, correr, bicicleta y tal, entonces el riesgo se reduce casi a la mitad, hasta un 46% menos".

Además, Romagosa detalla que los resultados son mejores en mujeres que en hombres, incluso entrenando menos. "Lo que es muy llamativo que dicen ellos que dedicándole menos tiempo, las mujeres obtienen mayores resultados que los hombres", sentencia. Con estos datos, resulta todavía más difícil saber por qué anteponemos otras opciones para perder peso.

Mancuernas en un gimnasio / SPORT.es

En este sentido, la experta cree que influye la educación nutricional y deportiva que ha recibido la sociedad. "Y aun así cuesta barbaridades que las mujeres se pongan a entrenar. Hacer ejercicio es como lo último, porque nos han superprogramado toda la vida, que para mejorar el cuerpo o para cambiar o bajar de peso tenemos que hacer dieta. Estoy haciendo dieta y no puedo salir, no puedo hacer vida social", acaba la entrevistada.