Los entrenadores coinciden: este es el mejor ejercicio para las articulaciones a partir de los 65 años

Existen muchas dudas sobre qué ejercicios practicar exactamente a partir de los 65 años con el objetivo de mejorar nuestra longevidad y prevenir el riesgo a posibles lesiones posteriores. No osbtante, hay varias actividades que son ideales a estas edades.

Una de las más señaladas por los expertos en entrenamiento personal tiene que ver con el ciclismo; un ejercicio que resalta por el hecho de ser una actividad de bajo impacto y, por tanto, posee menos riesgo de provocar incidencias físicas.

La clave del ciclismo está en el acto de pedalear: se trata de un ejercicio que no supone un fuerte golpe constante en rodillas o tobillos como sí ocurre en otro tipo de actividades como el running.

Esto hace del ciclismo una actividad ideal para aquellas personas mayores de 65 años que tengan problemas en las articulaciones dado que, además, podrán notar beneficios para la salud al poco tiempo de empezar a practicarla.

Tanto es así que el ciclismo es muy resaltado por expertos entrenadores a causa de su capacidad para mejorar la salud cardiovascular de cualquiera que lo practique, además de reducir la inflamación en ciertas zonas del cuerpo.

Por otro lado, no hay que obviar el hecho de que el ciclismo también ofrece ciertas ventajas a nivel emocional, dado que es una actividad ideal para mejorar el estado de ánimo y combatir el sedentarismo.

Algo especialmente importante en personas de más de 65 años que no estén acostumbradas a moverse. Sobre todo porque el hecho de mantenerse quieto puede constar como causa de dichos problemas en las articulaciones por las que se evita hacer ejercicio; creándose así un bucle del que es difícil salir.

Eso sí, los expertos recomiendan empezar poco a poco, incluso utilizando una bicicleta estática o adaptada en las primeras sesiones, practicando con sesiones cortas que podamos ir aumentando de forma progresiva.