Dos entrenadores coinciden: "Es un error creer que la sentadilla es solo un ejercicio para piernas"

Muchos piensan que la sentadilla es el ejercicio indiscutible para tonificar piernas y glúteos, pero dos expertos en fitness rompen con ese mito. Afirman que este movimiento va mucho más allá del tren inferior, actuando como un "reset corporal" completo que equilibra todo el cuerpo.

El error que limita sus beneficios

Según los expertos Luis M. Bernat y Eduardo García, entrenadores personales, el fallo está en verlo solo como un ejercicio de piernas: en realidad, la sentadilla activa el core, la espalda y hasta mejora la postura general. Uno de ellos destaca que fortalece la cadena posterior, desde tobillos hasta cuello, estabilizando el abdomen y previniendo desequilibrios que causan dolores crónicos.

También apuntan a que genera un entorno hormonal anabólico, liberando testosterona y hormona de crecimiento, lo que beneficia a los músculos de todo el cuerpo, no solo cuádriceps o isquiotibiales. Es decir, que se trata de un ejercicio mucho más completo de lo que mucha gente piensa.

Un hombre haciendo una sentadilla / Libre

Las sentadillas involucran caderas, rodillas y tobillos en sinergia, quemando calorías extra y potenciando la movilidad diaria. Es un ejercicio que resulta ideal tanto para los más activos como para las personas más sedentarias, ya que ayuda a corregir la postura

Si te pasas el día encorvado durante horas frente al ordenador por tu trabajo, por ejemplo, las sentadillas se convierten en un ejercicio fundamental, ya que su realización permite que se fortalezcan los lumbares y dorsales sin necesidad de aparatos complejos.

Valor real en las rutinas diarias

En el día a día, una buena sentadilla con peso corporal o barra multiplica su impacto: aumenta la densidad ósea en caderas y columna, reduce riesgo de osteoporosis y eleva el metabolismo basal para perder grasa más eficientemente.

Los expertos recomiendan variantes como la hack o con paralelas para adaptar a distintos niveles, siempre priorizando una buena técnica: espalda recta, peso en talones y abdomen contraído.