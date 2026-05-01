EJERCICIO
Entrenadores lo tienen claro: así puedes ponerte en forma en casa a partir de los 60 en solo 20 minutos con ejercicios sin material
Una rutina sencilla y eficaz para trabajar todo el cuerpo, mejorar la movilidad y mantener la fuerza sin salir de casa ni usar equipamiento
Nunca es tarde para empezar a moverse, y mucho menos a partir de los 60. A esa edad, muchas mujeres piensan que ya no compensa empezar a entrenar, pero ocurre justo lo contrario: es cuando más falta hace.
Mantenerse activa no va de perseguir grandes metas, sino de ganar en calidad de vida, sentirse con más energía en el día a día y conservar la independencia el mayor tiempo posible. Lejos de ser un obstáculo, la edad puede convertirse en el mejor momento para empezar a cuidarse con cabeza y escuchar lo que el cuerpo necesita.
Sigue estos sencillos 10 ejercicios en casa
Caminar sigue siendo una de las opciones más sencillas y agradecidas para mantenerse activo a cualquier edad, especialmente a partir de los 60. Sin embargo, quedarse solo en actividades suaves se queda corto.
Cada vez más especialistas coinciden en que añadir ejercicios de fuerza funcional marca la diferencia, y no hace falta complicarse: no hay un único movimiento clave, sino varias opciones que, bien elegidas, ayudan a ganar estabilidad, autonomía y calidad de vida.
- Sentadillas con sillas
- Subir y bajar escalones
- Elevaciones de talones
- Abdominales de pie
- Punte de glúteos
- Zancadas alternas
- Superman
- Flexión de triceps en sofá o silla
- Plancha
- Flexiones en pared
Con estos sencillos ejercicios (que puedes hacer en casa perfectamente), vas a conseguir buenos resultados y además, tu cuerpo estará totalmente activo, algo que como explicamos anteriormente, es vital para tener una mayor salud.
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