Las entrenadoras coinciden: "A partir de los 50, este ejercicio fortalece brazos, hombros y abdomen"

Si tienes 50 años y estás buscando el ejercicio perfecto para fortalecer tu cuerpo, hay uno que destaca por encima del resto: la plancha. Muchos entrenadores coinciden en que es un ejercicio completo con muchos beneficios, y no son pocos los argumentos a su favor.

Todos los beneficios de la plancha y cómo debes ejecutarla

En primer lugar, se destaca que la plancha es un ejercicio que permite entrenar simultáneamente brazos, hombros y torso. Y lo mejor de ello es que se consigue sin necesidad de ir al gimnasio o usar material específico de trabajo.

Más allá de las zonas principales que se trabajan, la plancha es muy recomendable a la hora de tonificar abdominales, además de que también supone un buen ejercicio de hombros, pecho, espalda e incluso activa glúteos y piernas.

Todo ello ocurre porque la plancha obliga a mantener el cuerpo entero en tensión para conservar una postura correcta. Lo que a su vez se traduce en un beneficio adicional como es el hecho de mejorar la postura corporal.

Una mujer haciendo planchas / sport

Asimismo, al realizar un trabajo físico tan completo, la plancha permite desarrollar otras ventajas como un menor riesgo de lesiones. Dado que aumenta la resistencia muscular así como la estabilidad, el cuerpo se fortalece de manera general.

Pero obviamente, para que todos estos beneficios surtan efecto es necesario ejecutar la plancha con la debida técnica. En este sentido, se recomienda mantener el cuerpo alineado y una activación de abdomen y glúteos durante toda la ejecución del ejercicio.

Y no, no es necesario empezar con planchas de un minuto. Lo más recomendable es que si no se ha hecho el ejercicio anteriormente o simplemente cuesta mucho, se opte por planchas de 20 a 30 segundos hasta que el cuerpo se acostumbre a ello.

En definitiva, la plancha es un ejercicio que puede traer muchos beneficios distintos para tu cuerpo si la ejecutas adecuadamente. Porque no solo fortalece brazos: ayuda a reforzar todo el cuerpo con un ejercicio simple, accesible y especialmente útil a partir de los 50.