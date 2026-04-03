La entrenadora Blanca Pombal revela el truco para que caminar funcione: "30 minutos seguidos sin parar y a un ritmo cercano a 5 km/h"

Ir al gimnasio está más de moda que nunca en España. Apuntarse a uno sigue colándose entre los propósitos más repetidos de cara a 2026, impulsado por la tendencia de cuidarse y llevar un estilo de vida más saludable.

Aun así, no todo el mundo se ha sumado: todavía hay quienes lo ven cuesta arriba, ya sea por pereza, falta de constancia o porque, sencillamente, no les engancha este tipo de rutina.

Así es como caminar surgirá efecto en tu salud

Salir a caminar se ha consolidado en los últimos meses como una de las opciones más sencillas y efectivas para cuidar la salud. No es casualidad: mejora la capacidad cardiovascular, fortalece pulmones, ayuda a mantener el peso al favorecer la quema de grasa y contribuye a una mejor circulación.

Además, refuerza huesos y músculos y está demostrado que reduce el riesgo de padecer enfermedades crónicas a largo plazo. Y es que aunque muchos no lo crean, salir a caminar cuenta con muchos efectos positivos como los que os he comentado anteriormente.

Un chico y una chica caminando / Ramón Gutiérrez

¿Qué es lo más bueno que tiene el ir a caminar? Que se trata de un ejercicio moderado y que es accesible para la gran mayoría de las personas, ya que este no requiere experiencia ni ningún equipamiento especial para poder realizarlo.

Es decir, ya seas una persona joven o alguien más mayor, puedes fácilmente implementar el caminar en tu vida como una rutina sin ningún problema, ya que te será realmente fácil y tu cuerpo lo asimilará de una forma más rápida que el ir a un gimnasio.

Aunque es aquí donde tenemos un apunte realmente bueno que la nutricionista y entrenadora Blanca Pombal ha compartido en una entrevista. Esta afirma que la caminata debe tener una serie de condiciones, para nada exigentes: al menos 30 minutos seguidos, sin pausas y con un ritmo muy constante de aproximadamente 5 km/h.