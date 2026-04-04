Sergio Peinado, entrenador personal, sobre hacer planchas: "No aguantes el mayor tiempo posible si quieres fortalecer el abdomen"

Existen numerosos mitos en torno al ejercicio debido a la desinformación y a las experiencias sesgadas; una realidad que Sergio Peinado, entrenador personal y reconocido creador de contenido sobre fitness, conoce muy bien.

En este sentido, desmintió la idea de que hacer planchas durante muchos minutos es la mejor forma de fortalecer el abdomen, sino que hay maneras de entrenar verdaderamente eficaces que no demandan tanto tiempo.

“Mucha gente piensa que hay que aguantar planchas durante 1, 3 o incluso 5 minutos”, advierte Peinado, analizando por qué no se trata de una práctica adecuada si la meta es adquirir fuerza, ya que estos tiempos eternos no entrenan la musculatura profunda del núcleo sino la resistencia.

En consecuencia, el especialista plantea que hay que enfocar y trabajar las planchas de manera diferente si se quiere trabajar la fuerza, para lo cual "hay que hacer series más cortas pero intensas", es decir, ejercicios que solo se puedan mantener entre 10 y 20 segundos.

En aras de lograrlo, Peinado recomienda aumentar la dificultad de la plancha, ya sea levantando una mano o una pierna, o incluso estirando los brazos, para aumentar la tensión del core, de manera que el ejercicio se convierta en un genuino entrenamiento de fuerza.

“Ese tipo de trabajo corto e intenso ayuda mucho a fortalecer los abdominales”, sentencia el entrenador, quien asimismo finaliza invitando a los espectadores a recordar que la calidad del estímulo es mucho más importante que la duración del mismo.

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Como resultado, no hay que dejarse llevar ciegamente por las rutinas que se viralizan en redes sociales, siendo que muchas de estas, incluso cuando están bienintencionadas, no siempre tienen un respaldo sólido que las respalde.