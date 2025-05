Sin entrenador, sin plan y sin casa fija: Jan Margarit rompe las reglas del trail

Jan Margarit (Matadepera, 1997) nunca ha seguido el camino típico de un corredor de élite. Nunca ha tenido entrenador. Nunca ha entrenado con un plan cerrado. Y, desde hace unos años, el 'trail runner' español ha elegido vivir en una furgoneta como base para sus entrenamientos.

Podría parecer una excentricidad, pero funciona. "Vuelvo a vivir en la furgoneta. Me motiva, me da libertad y me ayuda a entrenar con otra energía", asegura en una entrevista concedida al reconocido podcast de TRAILRUNNINGReview.

Mientras muchos atletas profesionales preparan sus temporadas entre gimnasios, series cronometradas y concentraciones a 2.000 metros de altitud, Margarit prefiere dejarse llevar. Sin obsesionarse. Sin rituales. Durmiendo donde aparque. Entrenando en la montaña que tenga más cerca. "Esto me permite descubrir sitios nuevos, entrenar con gente distinta y estar motivado. Me gusta improvisar. Me gusta vivir así".

Una anarquía que da resultados

A pesar de este enfoque poco ortodoxo, Jan ha firmado resultados de alto nivel en los últimos años. Destacan las victorias en Olla de Núria (2017), Comapedrosa Skyrace (2017 y 2019), Dolomyths Run (2017), Salomon Marató Pirineu (2019), la Skyrhune (2021 y 2023) y el título de Campeón de Europa de Skyrunning.

En 2023, fue tercero en Lavaredo y décimo en la OCC de UTMB Montblanc. También acabó octavo en Ultra Pirineu en su debut en larga distancia.

El pasado 2024, fue segundo en UTMB Val D'Aran y séptimo en el 20k de Ultra Pirineu. Este año, Margarit finalizó noveno en la Calamorro Skyrace y ya tiene la vista puesta en dos objetivos clave: Zegama-Aizkorri en primavera y el regreso a la Ultra Pirineu, donde quiere bajar de las 11 horas.

“Si estoy en forma, lo digo. No tengo problema en decir que quiero estar en el podio" Jan Margarit — TRAIL RUNNER

¿Corredor o cámara runner?

Otro de sus caminos poco convencionales ha sido el de cámara runner. En lugar de competir en China con dorsal, Jan eligió grabar la carrera desde dentro para la retransmisión de las Golden Trail Series.

Con pinganillo, cámara, y siguiendo a los mejores del mundo a ritmos altísimos. “Estaba tan nervioso como si tuviera dorsal. Acabé exhausto, pero me lo pasé muy bien".

Este año compaginará su temporada deportiva con varios eventos como cámara runner. Un rol híbrido que le exige lo mismo que competir… pero con otro objetivo: contar la historia de otros.

“Si quieren a uno bueno, que fichen a otro”

Jan tiene claro que no va a cambiar. Volvió a fichar por Salomon a principios de 2024 y no siente la presión de la marca por lograr resultados. No se corta en decirlo. "Si quieren fichar a uno bueno que lo haga todo al milímetro, que fichen a otro. Yo voy a seguir haciendo lo que me apetezca hasta las últimas consecuencias".

No busca agradar a todo el mundo. Ni aparentar lo que no es. Vive con poco, entrena con libertad, y corre con corazón.

Jan Margarit podría representar a una nueva generación de corredores: más libres, menos obsesionados, más conectados con la montaña que con los cronómetros. Él no corre para batir marcas. Corre para sentirse vivo.

Y mientras siga encontrando esa motivación en un sendero desconocido, en una conversación con otros corredores o en una furgoneta frente al mar… seguirá siendo competitivo. A su manera.