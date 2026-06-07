Soy entrenador personal y este entrenamiento de 15 minutos es ideal para principiantes mayores de 65 años

Un entrenador personal con más de 15 años de experiencia defiende que el ejercicio físico puede adaptarse prácticamente a cualquier persona, independientemente de la edad o el nivel de forma. De hecho, ha diseñado una rutina de apenas 15 minutos especialmente pensada para principiantes, personas mayores o cualquiera que quiera mejorar su fuerza sin necesidad de ir al gimnasio.

La propuesta destaca por requerir pocos materiales, ejercicios funcionales y la posibilidad de progresar de forma gradual. Solo se necesita una banda elástica larga, una banda corta, una silla y una pared.

La estructura es simple: cada ejercicio se realiza entre 10 y 15 repeticiones (o 10-15 segundos en el caso de planchas), descansando brevemente entre movimientos. Se completa una vuelta del circuito y se recomienda repetirlo dos veces. Con el tiempo, se puede aumentar a tres rondas o subir repeticiones.

1. Remo con banda elástica

Se coloca una banda larga anclada a un punto fijo. Desde una posición estable, se tira de la banda hacia el torso, llevando los codos hacia atrás y juntando las escápulas. Es clave mantener el abdomen activo y evitar arquear la zona lumbar.

2. Press de pecho con banda

De espaldas al anclaje, se empuja la banda hacia delante desde el pecho y se controla el regreso. El objetivo es mantener los hombros estables y evitar encorvarse.

3. Sentadilla con silla

Se baja el cuerpo hacia una silla como referencia, tocando suavemente el asiento antes de volver a subir. Es importante que el movimiento parta de la cadera y no de las rodillas.

4. Patada de glúteo con banda

Con una banda en los tobillos, se eleva una pierna hacia atrás de forma controlada. Se recomienda evitar compensaciones en la zona lumbar.

5. Plancha en pared

Con los antebrazos apoyados en la pared, se mantiene el cuerpo alineado durante 10-15 segundos, activando abdomen y espalda sin impacto.

6. Marcha en pared

Con las manos apoyadas en la pared, se elevan las rodillas alternativamente hasta la altura de la cadera, manteniendo el control del movimiento.

El entrenador insiste en la importancia de empezar con calma, priorizar la técnica y consultar a un profesional en caso de duda, especialmente en personas sin experiencia previa.