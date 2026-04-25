Un entrenador personal comparte una rutina para perder peso: "Es ideal"

Empieza la cuenta atrás para el verano y ya hay muchos españoles que están manos a la obra en la operación bikini 2026. El objetivo es claro: lucir una buena forma física durante las vacaciones. Gracias a las redes sociales, es fácil encontrar miles de consejos de entrenadores personales que comparten rutinas y recomendaciones para llegar en las mejores condiciones.

Uno de ellos es la cuenta de TikTok @joanygina, que en uno de sus vídeos propone una rutina ideal basada en cinco ejercicios clave para mejorar la forma física y avanzar en la pérdida de peso.

El primer ejercicio que haría es la sentadilla, ya que está considerada uno de los movimientos más completos y beneficiosos tanto para la salud física como para la funcionalidad del cuerpo. Una de sus principales ventajas es el fortalecimiento muscular, pues trabaja de forma intensa los glúteos, los cuádriceps, los isquiotibiales y la zona lumbar y abdominal.

Después practicaría el peso muerto. El objetivo principal es desarrollar la fuerza funcional y la masa muscular de toda la cadena posterior, así como del core.

El tercer ejercicio es el press militar, un movimiento clave de entrenamiento con pesas para trabajar la parte superior del cuerpo.

A continuación, el entrenador personal aconseja realizar dominadas, ya que son muy eficaces para desarrollar la fuerza en la espalda y los brazos, al implicar intensamente el dorsal ancho, los bíceps, los hombros y el core.

El último ejercicio son los burpees, fundamentales para mejorar la condición física general y favorecer la pérdida de peso.

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"Con estos cinco ejercicios vas a trabajar todo tu cuerpo y es ideal", asegura a sus seguidores en TikTok. Por último, añade que si esta rutina se acompaña con una caminata diaria de entre 7.000 y 10.000 pasos, "vas a perder peso sí o sí".