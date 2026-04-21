DEPORTE
Un entrenador personal coincide con los culturistas: "Hay que hacer entre 8 y 12 series por ejercicio"
La clave para un buen entrenamiento reside en la calidad de las series y la sobrecarga progresiva, más que en la cantidad de ejercicios realizados
Los más novatos en el gimnasio no saben cuántas series deben realizar para llegar en un gran momento de forma este verano. Es importante saber que una serie es un conjunto de repeticiones consecutivas de un ejercicio, realizadas sin descanso, seguidas de una pausa. Siempre está en tela de juicio cuántas se deben hacer.
Por esta razón, el entrenador personal Ángel, más conocido como @angel7real, ha compartido un vídeo en Instagram en el que revela cuántas hay que hacer.
En primer lugar, el experto quiere dejar claro que "los mejores culturistas naturales del mundo hacen solo entre 8 y 12 series semanales por grupo muscular", algo que demuestra que "el número de series, no tiene por qué ser tan alto", pues la diferencia está en la calidad de las series.
"No obstante, quizá en la espalda se puede llegar a un número más alto de series, hasta 16, aunque yo considero que en este caso viene más propiciado porque realmente un culturista natural tiende a dividir el trabajo de espalda en dorsal y trapecio, ya que tienen funciones bien diferenciadas", señala.
El entrenador personal sigue insistiendo en que "aunque haya personas que puedan tolerar algo más a nivel de series, todo parece indicar que los mejores culturistas naturales del mundo no tienen tantísimo volumen de trabajo".
"Lo que marca la diferencia es la calidad de estas series y la sobrecarga en el tiempo", comparte Ángel en su cuenta de Instagram.
Por último, expone que "dice más tu registro de entrenamiento que muchos de los estudios de hipertrofia".
La opinión del entrenador personal no está pasando desapercibida, ya que no se lo acaban de creer: "Claro en el contexto es suficiente, el volumen real es la química", "Los culturistas naturales no existen todos usan algo" o "La diferencia es la química".
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